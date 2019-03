Satisfactory è il primo gioco che vanterà una modalità per aracnofobici

eurogamer

(Di venerdì 15 marzo 2019) I ragni sono elementi presenti in svariati videogiochi, in quanto (specialmente negli RPG) sono i nemici perfetti, silenziosi, terrificanti, disgustosi e letali. Gli utenti che soffrono di aracnofobia potrebbero aver riscontrato qualche problema in merito, ma se hanno intenzione di acquistare il nuovo titolo dei ragazzi di Coffee Stain, possono decisamente stare tranquilli.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net,presenta dei ragni al suo interno, purtroppo però durante lo sviluppo alcuni membri del team hanno avuto problemi con essi. Per questo motivo è stata implementata una sorta di filtro perche poi è rimasto nelfinale. Sarà possibile attivare questaspeciale nel menu principale, una volta attivata i ragni verranno sostituiti da dei simpatici gattini, come vedete nella foto riportata qui sotto.Ecco la descrizione delriportata ...

