Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino Uomini e donne | video | ' Sembrava una morta e'

Ivan Gonzalez innamorato : l’ultima dedica a Sonia conquista i fan : Uomini e Donne, Ivan Gonzalez cotto di Sonia Pattarino: l’ultima dedica dell’ex tronista Ivan Gonzalez non potrebbe essere oggi più felice della scelta fatta a Uomini e Donne. Lasciare il programma insieme a Sonia Pattarino si è rivelata la decisione giusta, e i continui messaggi d’amore e le dediche romantiche sui social tra i due […] L'articolo Ivan Gonzalez innamorato: l’ultima dedica a Sonia conquista i fan ...

Uomini e Donne news - Ivan e Sonia : la Pattarino spiazza Gonzalez : news Uomini e Donne, Ivan e Sonia dopo la scelta: la Pattarino completamente diversa Ivan e Sonia hanno raccontato al magazine di Uomini e Donne come sono andati i loro primi giorni da fidanzati. Dopo la scelta, i due sono felici della decisione presa all’interno del castello. Nonostante lei fosse piena di dubbi nei confronti […] L'articolo Uomini e Donne news, Ivan e Sonia: la Pattarino spiazza Gonzalez proviene da Gossip e Tv.

U&D - Ivan Gonzalez dopo la scelta : "Sonia? Un pacchetto sorpresa" : Nonostante le critiche da cui sono stati sommersi dopo la scelta, Ivan e Sonia si stanno godendo i primi giorni da coppia. La loro complicità nata sotto i riflettori di Uomini e Donne sta crescendo ...

Uomini e Donne - Ivan Gonzalez : "Sonia? Mi fa impazzire" : Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino si godono la prima settimana da fidanzati ad oltre una settimana dalla registrazione dell'ultima puntata de La Scelta di Uomini e Donne. Il modello spagnolo, in una lunga diretta su Instagram con i fan, ha confessato di essere al settimo cielo per la decisione: E’ da una settimana che non ci lasciamo, se lei subirà il fascino della Spagna non andrà più via! Ci troviamo bene, lei è molto diversa: mi parla sopra, ...

Ivan Gonzalez chiede scusa a Sonia Pattarino : “Ho fatto lo str**zo” : Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez: le scuse del tronista di Uomini e Donne Ieri sera Ivan Gonzalez, dopo aver conosciuto per diversi mesi tante ragazze, ha deciso di fidanzarsi con Sonia Pattarino, la quale ha risposto di sì. Tuttavia il tronista sa bene di averla fatta molto soffrire in questi mesi per non essersi comportato affatto bene nei suoi confronti. Motivo per cui poco fa Ivan ha voluto fare le sue più sincere scuse a Sonia, asserendo ...

U&D - Ivan Gonzalez - polemica sui social : 'Ha scelto per paura di rimanere solo' : Nella serata del 1° marzo è avvenuta la tanto attesa messa in onda della scelta definitiva dei due tronisti, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez, i quali sono stati chiamati a scegliere tra le loro corteggiatrici. Molto emozionante è stata la scelta serale dello spagnolo, Ivan, il quale ha dichiarato di aver sempre avuto paura dell'amore e di non essere mai riuscito a trovare la donna giusta per lui. Ivan Gonzalez: la sua scelta riceve critiche ...

La scelta di Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni/ Uomini e donne - web furioso : 'finto' : Uomini e donne - La scelta: Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez ricevono il sì di Irene Capuano e Sonia Pattarino, ma è bufera su web: 'lo spagnolo è finto'.

Uomini e Donne - Ivan Gonzalez sceglie Sonia? La frase con cui lei lo ha inchiodato : Lo speciale di Uomini e Donne di venerdì 1 marzo su Canale 5 ha proposto le scelte dei due tronisti Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez . Il siciliano doveva scegliere tra Irene Capuano e Valentina ...

Speciale U&D di ieri - riassunto : Ivan Gonzalez sceglie Sonia Pattarino : Venerdì 1 marzo è stata trasmessa su Canale 5 la terza puntata Speciale di Uomini e Donne, dedicata alle scelte di Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez. Se la prima parte della puntata è stata dedicata al siciliano, la seconda ha mostrato a tutti i fan dello show l'epilogo del trono di Ivan, che ha scelto Sonia. La villa Nel dettaglio, nella seconda parte della terza puntata Speciale di Uomini e Donne è stata trasmessa la scelta di Ivan Gonzalez, ...

LA SCELTA DI LUIGI MASTROIANNI E Ivan GONZALEZ/ Uomini e donne - lo spagnolo piange : Uomini e donne - La SCELTA: il percorso da tronisti di LUIGI MASTROIANNI e IVAN GONZALEZ si conclude qui. Irene e Sonia sono le loro nuove fidanzate.

La scelta di Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez/ Uomini e donne : il sì di Irene e Sonia : Uomini e donne - La scelta: il percorso da tronisti di Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez si conclude qui. Irene e Sonia sono le loro nuove fidanzate.

Ivan Gonzalez - la scelta è Sonia : la corteggiatrice ha risposto di sì : Uomini e Donne la scelta di Ivan Gonzalez: il tronista spagnolo lascia il programma insieme a Sonia Ivan Gonzalez ha scelto Sonia. Il tronista spagnolo, arrivato a Uomini e Donne dopo la sua esperienza a Temptation Island Vip, è riuscito a trovare l’amore al date show di Maria De Filippi. Fino alla fine, come abbiamo […] L'articolo Ivan Gonzalez, la scelta è Sonia: la corteggiatrice ha risposto di sì proviene da Gossip e Tv.

Speciale Uomini e Donne - La Scelta di Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni : anticipazioni e diretta : “Speciale Uomini e Donne: la Scelta”, in onda, stasera, venerdì 1 marzo 2019, in prima serata, su Canale 5, è giunto al terzo appuntamento.prosegui la letturaSpeciale Uomini e Donne - La Scelta di Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni: anticipazioni e diretta pubblicato su TVBlog.it 01 marzo 2019 11:53.

Uomini e Donne : Natalia Paragoni torna da Andrea Zelletta dopo la scelta di Ivan Gonzalez : dopo il rifiuto dello spagnolo, la giovane corteggiatrice torna in studio alla corte del tronista pugliese.