George e Amal Clooney sempre più britannici e amici dei reali

Amal e George Clooney ospiti del principe Carlo a Buckingham Palace : Invitati d'eccezione a Buckingham Palace per la cena benefica della Prince's Trust International. Tra i sostenitori e gli ambasciatori c'erano anche due note personalità del mondo dello spettacolo: George Clooney e sua moglie Amal. L'avvocato per i diritti umani ha indossato per la serata un abito Jean-Louis Scherrer by Stephane Rolland della primavera 2007, acquistato da ...

George Clooney e Amal in crisi lei fugge in Sardegna con i figli : Secondo voci di gossip pare che anche il matrimonio di George Clooney e Amal Alamuddin stia attraversando una profonda crisi. Una fonte vicina ai due ha raccontato al sito di gossip “Radar Online” che la Amal sarebbe volata in Sardegna con i gemelli Ella e Alexander a seguito di una furiosa lite con il marito. Clooney smentisce tutto e ad “Hollywood Life” dichiara: “E’ una storia totalmente inventata”. George Clooney e Amal ...

Terzo figlio in arrivo per George Clooney e la moglie Amal : Terzo figlio in arrivo per George Clooney e la moglie Amal. L'indiscrezione è riportata dal magazine britannico 'Heat', che cita fonti vicine alla coppia. George e Amal...

