Napoli ko a Salisburgo ma si qualifica ai quarti

Pagelle Red Bull Salisburgo-Napoli 3-1 : gli azzurri perdono con i gol dei panchinari - ma accedono ai quarti : Il Napoli si fa sorprendere dal Red Bull Salisburgo, che si dimostra sempre ostico alla Red Bull Arena: dopo il vantaggio di Arek Milik, c’è stata la risposta di Dabbur, che prende un palo nel secondo tempo, come Ruiz per gli azzurri. Dei subentrati Gulbrandsen e Leitgeb i gol della speranza: Ancelotti passa nonostante le assenze ma riuscirà ad avanzare? Intanto, ecco i migliori e peggiori della gara degli ottavi di finale di ritorno di ...

Il Napoli in cerotti perde 3-1 a Salisburgo e va ai quarti di finale di Europa League : Si è fatto male pure Chiriches La sofferenza non è mancata. Il Napoli va ai quarti di finale di Europa League ma nel finale avverte la paura. Soprattuto nell’ultimo quarto d’ora, quando Chiriches è costretto a uscire per infortunio. Al suo posto entra Malcuit e va a giocare centrale Hysaj. Il Salisburgo ha colpito un palo sul 2-1 a cinque minuti dalla fine, ancora con Dabbur autore del gol dell’1-1 e poi al 90esimo, su azione ...

