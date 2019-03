Inps politicizzato

ilfoglio

(Di giovedì 14 marzo 2019) Dopo un mese di tira e molla l’ha un nuovo vertice, spartito tra 5 stelle e Lega. Un vertice ponte: Pasquale Tridico, designato da Luigi Di Maio, non ne diviene infatti presidente come annunciato da tempo, ma commissario; mentre Adriano Morrone, di nomina leghista, dopo la rinuncia di Mauro Nor

ilfoglio_it : Con le nomine dei nuovi vertici dell'Inps vanno in pensione indipendenza ed esperienza -