Ex sacerdote pedofilo trovato morto nel suo appartamento

(Di giovedì 14 marzo 2019) Erae insegnante di matematica. Due ruoli che, negli anni, lo avevano avvicinato a diversi bambini. Di cui aveva abusato. Il corpo di John Capparelli è stato, senza vita, nel suodi Henderson, in Nevada, nei giorni scorsi. Il suo nome era apparso tra i 188 preti accusati di violenza sessuale, in un elenco pubblicato dalle cinque diocesi del New Jersey, negli Stati Uniti.Secondo quanto riportato da Il Messaggero, sabato mattina, alle 9.30, qualcuno sarebbe entrato nella sua abitazione e gli avrebbe sparato al collo. Poi sarebbe fuggito. La polizia, che sta indagando sull'omicidio, non ha comunicato i dettagli dell'accaduto e non è chiaro se l'evento possa essere collegato al suo passato.Le accuse e la rimozione dall'incaricoCapparelli,a 70 anni, era stato rimosso dal suo ministero nel 1992, dopo le denunce di diverse famiglie che lo avevano accusato ...

