Attack on Titan 2 | Final Battle si prepara a sbarcare su console e PC

(Di giovedì 14 marzo 2019) Koei Tecmo ha svelato durante le scorse oreon2:, ultimo titolo basato sull'omonima serie giapponese. La nuova esperienza segue le avventure della terza stagione dell'anime, attraverso il punto di vista di personaggi specifici, catturando così tutta l'essenza del brand come mai prima d'ora.Ecco un estratto del comunicato stampa:Ambientata durante la terza stagione dion, la's Story Mode segue i punti di vista di alcuni personaggi selezionati che hanno un ruolo chiave nella Stagione 3 - ora giocabili per la prima volta - portando così il numero totale di personaggi giocabili ad oltre 40. In aggiunta ai contenuti che coprono le stagioni 1-3 della popolare serie anime, gli sviluppatori includeranno anche episodi originali per offrire ai fan l'esperienza completa dionLeggi altro...

