Storica scritta e meta turistica scambiata per un graffito | due impiegati del comune di

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Hanno scambiato unadelle elezioni del 1948 per unqualunque e lo hanno cancellato: è successo alla Garbatella, quartieremente “rosso” di Roma, dove una squadra del Campidoglio ha ricoperto la notain vernice rossa “Vota Garibaldi” di via Basilio Brollo che invitava a votare per il Fronte popolare nelle storiche elezioni che sancirono l’affermazione della Democrazia cristiana. Per turisti e studiosi è una tappa quasi obbligata da tempo, tanto che vi era stata installata di fianco una targa che ne spiegasse il significato. Laha resistito per decenni alle intemperie meteorologiche e al tempo, ma non è sfuggito agli addetti al “decoro urbano” di Roma capitale.“Questa mattina il nostro territorio sconta un insulto gravissimo alla sua memoriae all’identità democratica ...

