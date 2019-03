Protezione Civile | accordo con Uncem sulla tutela delle aree montane

Allerta Meteo - arriva un nuovo peggioramento e la Protezione Civile lancia l’allarme : “attenzione ai venti di burrasca in Sardegna e al Sud” : Allerta Meteo – Una saccatura atlantica sta raggiungendo le regioni occidentali dell’Italia, determinando una nuova intensificazione dei venti dai quadranti settentrionali, con primi rinforzi di maestrale sulla Sardegna, in estensione, dalla prossima notte, a gran parte del Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Meteo Protezione Civile domani : maltempo e venti forti domani al centro-sud : Nella giornata di domani avremo condizioni di instabilità al centro-sud per il transito di una perturbazione di origine nord-atlantica. Previsti anche venti forti. Ecco il bollettino Meteo della...

Protezione Civile Caruano a Vittoria bloccata. Denuncia di Scuderi : Il corpo ausiliario di Protezione civile "Giuseppe Caruano" di Vittoria bloccato per mancanza di polizze assicurative. Sul caso interviene Scuderi

Meteo Protezione Civile domani : venti tempestosi al Sud - le previsioni dettagliate : Nella giornata di domani, la perturbazione a carattere freddo giunta nelle ultime ore sull'Italia si concentrerà al Sud, con gli ultimi episodi di instabilità e soprattutto venti molto...

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : attenzione al Centro/Sud - temporali e forti venti di burrasca [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una saccatura di origine atlantica, che nelle prossime ore formerà un’area di bassa pressione sullo Jonio, sarà responsabile dell’intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali che interesserà in particolare le regioni meridionali. La perturbazione comporterà inoltre una generale diminuzione delle temperature, con nevicate in calo fino a quote di bassa montagna. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Allerta meteo della Protezione Civile : venti forti e mareggiate su molte zone d'Italia : Come vi abbiamo descritto in un precedente articolo, lo scenario meteorologico cambierà drasticamente sulla nostra penisola con l'inizio della settimana, a causa di un impulso di aria fredda...

Allerta Meteo - avviso della Protezione Civile per inizio settimana : “venti di burrasca e mareggiate in gran parte d’Italia” : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine nord-atlantica transiterà sull’Italia determinando, tra lunedì e martedì, venti forti settentrionali su gran parte del Paese e una generale brusca diminuzione delle temperature. Al centro-sud, si assocerà anche una breve fase di tempo instabile, con nevicate in calo fino a quote collinari. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni ...

Allerta Meteo Lazio : da domani forti venti di burrasca - l’avviso della Protezione Civile : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse, con indicazione che dal pomeriggio di domani, lunedì 11 marzo, e per le successive 18-24 ore si prevedono sul Lazio: venti da forti a burrasca settentrionali, con raffiche di burrasca forte, specie sui crinali appenninici e lungo i settori costieri. forti mareggiate lungo le coste esposte. Fase ...

Cinisello - un falco tra le vetrine : la Protezione Civile lo salva e lui vola via : Cinislelo Balsamo, 9 marzo 2019 - Allarme Protezione animali l'altra sera nel centro commerciale La Fontana di Cinisello. Intorno alle 20 i volontari della Protezione civile sono stati chiamati in ...

Il bollettino meteo della Protezione Civile per domani - Sabato 9 Marzo : Nella giornata di domani avremo un ritorno a condizioni di stabilità su tutta la penisola italiana. Ampio soleggiamento sulle regioni centro-meridionali. Ecco il bollettino meteo della Protezione...

Meteo Protezione Civile domani : un po' di instabilita' al Nord e al Centro : Nella giornata di domani avremo tempo generalmente stabile, salvo locale instabilità al Nord-Est e al Centro. Ecco il bollettino Meteo della Protezione Civile: Previsioni Meteo Venerdì 8 Marzo...

Sanità - il ministro Grillo : “In Calabria valutiamo l’invio della Protezione civile” : “In Calabria, valutiamo anche l’invio della Protezione civile”. Lo afferma il ministro della Salute, Giulia Grillo, in un’intervista alla trasmissione Piazzapulita in onda stasera su La7 e anticipata all’ANSA. I medici di Palmi hanno chiesto l’arrivo della Protezione civile perché costruisca un ospedale da campo con 300 posti letto. Interrogata in merito, Grillo ha risposto che “abbiamo pensato anche a ...

Protezione Civile : il Consiglio europeo adotta nuove norme per rafforzare il sostegno in caso di catastrofi : Ogni paese del mondo, nonché le Nazioni Unite e le organizzazioni internazionali pertinenti, può fare richiesta di assistenza mediante tale meccanismo in caso di catastrofe. Ciononostante, la recente ...

Allerta Meteo - si alzano forti venti di scirocco e torna la pioggia al Nord : ecco l’avviso della Protezione Civile per domani - Giovedì 7 Marzo [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Da domani l’arrivo di una depressione di origine atlantica determinerà un peggioramento delle condizioni Meteo sulle regioni settentrionali e un rinforzo dei venti su gran parte dell’Italia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di ...