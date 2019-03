Le ragioni per attendere What We Do in the Shadows | una commedia sui vampiri

wired

(Di mercoledì 13 marzo 2019) 1. Ci sarà tanto da ridere2. I produttori sono Taika Waititi e Jemaine Clement3. I personaggi: mostri fantastici4. Ci saranno altre creature interessanti5. Per chi ama lo splatterWe Do in theè una delle serie più attese dell’anno, unanera sui(quest’anno gli show su questo tema sono in auge) surreale che debutta negli Usa, sul canale pay Fx, il 27 marzo e di cui attendiamo con enfasi l’arrivo anche da noi.We Do in theè lo spinoff di ambientazione americana di un film neozelandese del 2014 girato in stile mockumentary: è, infatti, un documentario (finto) surreale e grottesco su un gruppetto di conviventi succhiasangue. La storia, esilarante e curiosa fiera dell’assurdo presentata anche al Festival di Torino, segue la quotidianità di queste creature della notte che vivono nel ricordo della gloria passata e interagiscono di rado con gli umani ...

