F35,Difesa pagherà ma rivedrà programma

Nei prossimi giorni il ministro della, Elisabetta Trenta,firmerà l'atto per il pagamento delle fatture emesse nel 2018 e non ancora saldate dall' Italia per la fornitura di parti degli ultimi F35 consegnati. Secondo fonti governative, "i 389 milioni si pagheranno perché l'Italia non è un Paese che si fa parlare dietro e poi ci si fermerà, per portare avanti la ridiscussione del", che va rivisto, come già annunciato in più occasioni".(Di mercoledì 13 marzo 2019)

