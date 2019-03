Emanuela Titocchia | Ho un rapporto speciale con un ragazzino di 14 anni

Mattino 5 : Emanuela Titocchia : "Ho avuto un rapporto speciale con un ragazzino di 11 anni" (VIDEO) : Grosso imbarazzo in studio questa mattina a Mattino 5 per Federica Panicucci. Nel corso della puntata del talk show andato in onda poche ore fa su Canale 5, fra le altre cose, si è infatti discusso del delicato caso di cronaca che ha visto un'insegnante di Prato di 35 anni rimanere incinta del suo alunno minorenne. Fra gli opinionisti in studio anche l'attrice e conduttrice Emanuela Titocchia che alla Panicucci ha rilasciato dichiarazioni ...