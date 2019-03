Corrado Guzzanti | conti in rosso | ' Truffato dal mio amico | un buco di 900 mila euro'

Corrado Guzzanti truffato dal manager e amico : "Mi hanno svuotato il conto. Non potevo fare la spesa - piangevo nel sonno" : "Per un lungo periodo ho avuto difficoltà a dormire per gli incubi e gli scoppi di pianto nel sonno. Ogni volta che viene pronunciato il suo nome è una pugnalata al cuore. Il trauma emotivo, posso dire ora a cinque o sei anni di distanza, è stato più forte di quello economico e finanziario". Corrado Guzzanti vittima di una presunta truffa milionaria, tradito da quello che oltre socio e manager riteneva essere un suo ...

Corrado Guzzanti truffato/ 'Un buco di quasi 900mila euro - pignorata anche la casa' : Corrado Guzzanti truffato per otre dieci anni: 'un buco da oltre 900mila euro. Mi hanno pignorato anche la casa', racconta in tribunale il comico.

Roma - Corrado Guzzanti truffato per oltre 700mila euro : I due - è questa l'accusa del pm di Roma Maria Caterina Sgrò - in concorso tra loro avrebbero 'raggirato' Guzzanti fino a convincerlo a investire quanto guadagnato negli spettacoli 'in titoli ...