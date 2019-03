Non bastano le scuse della Marcuzzi L' Isola è in caduta libera

8 marzo : Salvini - Non bastano mimose : ANSA, - ROMA, 8 MAR - "I ministri non possono limitarsi alle mimose, credo sia più utile presentare due leggi che diventeranno presto realtà, entro la primavera, e risparmieranno sofferenze a migliaia ...

8 marzo : Salvini - Non bastano mimose : ANSA, - ROMA, 8 MAR - "I ministri non possono limitarsi alle mimose, credo sia più utile presentare due leggi che diventeranno presto realtà, entro la primavera, e risparmieranno sofferenze a migliaia ...

Tav - 5 ore di vertice nella notte Non bastano : nessuna decisione sui bandi. Ipotesi bilaterale con la Francia : Cinque ore il vertice ma da nessuna decisione sul Tav. Dopo la riunione con i tecnici, durata più di tre ore, il confronto politico a Palazzo Chigi si è protratto per altre due ore. Al tavolo sono rimasti fino all’ultimo il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro Danilo Toninelli e i sottosegretari Armando Siri e Edoardo Rixi. Il governo sembra prendere tempo: l’idea è chiedere – riferiscono fonti ...

Contro la depressione e l’obesità Non bastano gli integratori alimentari : è molto più efficace la terapia comportamentale : Nella nuova ricerca dell’Università di Exeter (NCUK) pubblicata sul “Journal of the American Medical Association“, arriva la conferma che alla base della prevenzione dell’insorgere della depressione, non sia necessario l’assunzione quotidiana di integratori alimentari. Il team internazionale di ricercatori tra cui Ed Watkins, ha condotto proprio un lavoro specifico per capire se gli integratori alimentari possono ...

Aston Martin Valkyrie - 1.000 CV Non bastano : Sono ormai quasi due anni che si parla della hypercar Aston Martin, che all'inizio non aveva nemmeno un nome ma soltanto una sigla a definirla. Oggi, però, la Valkyrie è quasi pronta per essere commericializzata in pochissime unità (non più di 150) e a un prezzo stratosferico (circa 3 milioni di euro). Sotto il cofano posteriore si trova il 6.5 V12 aspirato costruito dalla Cosworth che lo ha progettato con gli stessi criteri in voga nella ...

Primarie Pd - code ai gazebo : «Le schede Non bastano - servono copie» | : Imbrattata nel Veneziano una sede del partito, a Capaci si dimette il segretario per la mancanza di seggi |

Code in tutta Italia ai gazebo delle primarie Pd : “Le schede Non bastano - servono fotocopie” : E’ la domenica delle primarie per il Partito democratico. Lunghe Code, fin dalle 8, per eleggere i mille componenti dell’Assemblea nazionale e per scegliere chi sarà il nuovo segretario dem tra Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti. Oltre 7000 i seggi, fra Italia ed estero, aperti fino alle 20. Possono votare tutti i cittadini it...

Quota 100 - assegni a rischio : le risorse Non bastano : Secondo quanto riportato dall'Inps, le domande pervenute all'istituto di previdenza sociale per una uscita dal mondo del lavoro con il nuovo regime previdenziale. Se il trend venisse confermato ...

Risultati NBA – I 43 di Antetokounmpo Non bastano ai Bucks - ko anche i Lakers di LeBron James : Importanti vittorie, sorprendenti ko e tanto spettacolo: tutti i Risultati delle partite di NBA della notte italiana Una notte ricca di spettacolo con le partite NBA. Sui parquet americani il campionato più amato e seguito non si smentisce mai. Gli Indiana Pacers hanno ceduto per 112-117, davanti al pubblico di casa, agli Orlando Magic, trascinati alla vittoria dai 27 punti di Vucevic. Sorridono i Miami Heat, che hanno superato in casa i ...

Bologna - viaggio nei circoli Pd : "Stiamo vivendo una seconda vita - i social Non bastano più" : Nei circoli però di giovani se ne vedono pochi: "i millennials mancano di senso civico" afferma Sarah, giovane militante del Pd- "i miei coetanei non sanno che cosa la politica possa fare all'interno ...