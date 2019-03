Kim Kardashian pagherà per 5 anni l’affitto a un ex detenuto

ilgiornale

(Di martedì 12 marzo 2019) Kimsi è commossa leggendo su Twitter la storia di unche uscito di prigine non riesce a trovare un alloggio perché nessun proprietario si fida di un ex carcerato. Così, secondo una fonte di TMZ, ha deciso di aiutare personalmente Matthew Charles facendosi garante per lui e pagandogli l"affitto di una casa per cinque.Matthew Charles ha scontato 20 dei suoi 35di pena per possesso di droga e armi non registrate ed è stato il primoamericano ad essere rilasciato in base alle nuove leggi della riforma carceraria. Una volta uscito ha fatto di tutto per rifarsi una vita e, sebbene abbia trovato una fidanzata e un lavoro, si vede sempre negare la possibilità di prendere in affitto un alloggio a causa del suo passato.Sempre secondo TMZ, Kimdomenica scorsa avrebbe contattato privatamente Charles, tramite la sua compagna Stacy, offrendosi ...

