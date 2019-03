In arrivo su Instagram la visione condivisa dei video

Achille Lauro fa sparire tutte le sue foto su Instagram : nuovo album in arrivo : Achille Lauro sa sempre come attirare l'attenzione su di sé: prima con il brano controverso Rolls Royce presentato a Sanremo 2019 e finito nel mirino di Striscia la notizia, ed ora con la sparizione improvvisa delle foto e dei video sul suo profilo Instagram. Per quale motivo il trapper romano ha deciso di compiere questo gesto? Secondo i fan, il cantante potrebbe essere stato vittima di un hacker. In realtà non c'è nessun giallo da risolvere e ...