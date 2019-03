Zidane si ripresenta | “Volevo tornare qui Ronaldo al Real a giugno? Non è il momento di

calcioweb.eu

(Di lunedì 11 marzo 2019) Conferenza di presentazione del neo-allenatore delMadrid, Zinedine. Per il francese si tratta di un ritorno sulla panchina dei “Galacticos”. Il tecnico è stato accolto dal presidente Florentino Perez in questo modo: ” Torna a Madrid il miglior allenatore del mondo. Sull’attuale situazione in cui versa il suo club, aggiunge: “Stiamo attraversando unmolto difficile, siamo consapevoli del dolore dei nostri tifosi. È uno dei momenti più umilianti della storia del, ma non dobbiamo dimenticare che questi giocatori hanno vinto quattro Champions in cinque anni e noi gli saremo sempre grati”. Queste le parole dell’allenatore francese: “Ho avuto altre offerte ma volevoqui. Sono molto contento dia lavorare con questo club e con questo staff. Lo spogliatoio aveva bisogno che io me ne andassi. Dopo due ...

