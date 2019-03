Vercelli | donna incinta minacciata con coltello dall' ex marito

Incendio a Vercelli : donna aggredisce gli agenti che la salvano : Attimi di tensione in un condominio del centro di Vercelli, dove una donna di origine nigeriana era rimasta bloccata nel suo alloggio invaso dal fumo. I poliziotti, insieme ad un medico e ai vigili del fuoco, sono intervenuti forzando la porta d’ingresso e riuscendo ad individuare la donna, stesa a terra e priva di sensi: al suo risveglio, una volta portata fuori dall’abitazione, la donna ha tentato di rientrare ...

Vercelli - incendia l'auto con l'ex e confessa : "Un raptus" | Aveva il divieto di avvicinarsi alla donna | Le foto : l'ex guardia giurata Mario D’Uonno, in passato avuto una relazione sentimentale con la vittima. Pochi giorni fa era stato emesso dal Gip del tribunale di Vercelli il divieto di avvicinarsi alla donna. Restano gravi le condizioni di Simona Rocca

