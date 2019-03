Van Gaal dice basta | è addio al calcio | “Non posso continuare ancora”

calcioweb.eu

(Di lunedì 11 marzo 2019) E’ ufficiale: Louis Vanha dettoal mondo del. L’olandese, senza panchina dal 2016, ha confessato la sua volontà durante il programma televisivo “VTBL“, su RTL.L’ex allenatore – tra le altre – di Ajax, Barcellona e Bayern Monaco (e con una breve esperienza come CT dell’Olanda) ha dettoMotivo? Vuole stare più tempo con la moglie: “Così come i miei giocatori dell’epoca – si legge – anche mia moglie ha il diritto di vivere con Louis van. Ha smesso di lavorare 22 anni fa per accompagnarmi all’estero. Gli dissi che mi sarei ritirato a 55 anni, ora ne ho 65… Nonancora“.L'articolo Van, èal: “Nonancora”Web.

