Spari alla Spezia | ucciso un uomo

Spari in pieno giorno vicino alla stazione : aggressione mortale a La Spezia : Uomo armato in fuga in auto: la vittima si trovava insieme ad alcuni familiari quando è stato raggiunto mortalmente da...

Domenica in - la sfogo drammatico di Anna Maria Barbera da Mara Venier : perché è Sparita dalla tv : Dopo una lunga assenza dalla tv, è tornata a Domenica in l'attrice Anna Maria Barbera, nota al pubblico per il personaggio di Sconsolata. La comica ha raccontato a Mara Venier il suo periodo difficile, che ha inevitabilmente frenato la sua carriera: "Penso che le persone proseguano il viaggio e non

Un mese dopo gli Spari - Manuel dedica un post alla sua fidanzata : "Tra poche ore sarà un mese esatto dall'accaduto. Ciò che voglio ricordare è quell'attimo in cui sono caduto a terra, un attimo prima di non ricordare più nulla, quel momento in cui cercavo di pensare ...

Escono a giocare fuori dalla loro casa - due sorelline di 5 e 8 anni Spariscono nel nulla : Le piccole Caroline e Leia erano uscite per giocare insieme nello spiazzo davanti l'abitazione di famiglia nello stato della California, in Usa, ma quando la madre le ha chiamate per farle rientrare, si è accorta con orrore che le piccole non c'erano più. Di loro non si hanno più notizie da venerdì pomeriggio.Continua a leggere

Ecco cosa accadrebbe alla Terra se il sole improvvisamente Sparisse : Vi abbiamo già parlato di quanto assurda sarebbe la Terra se fosse davvero piatta per sottolineare ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, le sciocchezze sostenute dai Terrapiattisti e delle stranezze che il nostro pianeta già presenta, come fiumi in ebollizione, laghi che possono esplodere e un campo magnetico instabile, tra le altre cose. Ma cosa accadrebbe invece alla Terra se il sole improvvisamente sparisse? Se dovesse verificarsi questa ...

Salemi : mistero attorno alla scomparsa di Angela Stefani - la donna Sparita il 5 febbraio : Intanto nei giorni corsi è accaduto un fatto di cronaca che sfiora quello già accaduto e che accresce il mistero attorno a questa vicenda. Antonino Caradonna, il fratello di Vincenzo Caradonna, ...

Sparisce nel nulla - Daniela uccisa dalla figlia 17enne e seppellita nel giardino di casa : La donna era sparita nel nulla dall'estate 2018. Ritrovata per caso in una fossa nel retro dell'abitazione quando una vicina è entrata all'interno della proprietà per recuperare un lenzuolo portato via dal vento. Ad ucciderla la figlia 17enne e il genero 45enne che poi hanno continuato a vivere nella casa.Continua a leggere

Spari alla testa in cantiere - morto 64ne : MILANO, 25 FEB - E' morto all'ospedale Humanitas di Rozzano , Milano, , Giuseppe Giuliano, il sessantaquattrenne ferito a colpi di pistola in un cantiere di Cascina Vione, a Basiglio , Milano, , ...

Giallo a Basiglio - Spari vicino al cantiere : operaio colpito alla testa. Gravissimo/ FOTO : Basiglio , Milano, , 25 febbraio 2019 " Ancora nessuna certezza: l'uomo che è stato trovato questa mattina in via Cascina Vione con un colpo di arma da fuoco alla testa si è suicidato o è stato ...

Spari alla testa - 64enne gravissimo : ANSA, - MILANO, 25 FEB - Un uomo di 64 anni è stato ferito questa mattina da diversi colpi di pistola alla testa esplosi all'interno di un'area cantiere in Cascina Vione, a Basiglio, Milano,. E' ...

Sparita figlia dell'ambasciatore. Salvini : "Chiedete alla Farnesina..." : È un mistero di spie, viaggi improvvisi e ragazze "scomparse" nel nulla. Il caso della figlia 17enne dell'ex ambasciatore nordcoreano a Roma Jo Song-gil è ancora oscuro. La ragazza sarebbe stata riportata a Pyongyang, forse prelevata con la forza a Roma. E mentre c'è chi cerca di dipanare le ombre di una vicenda intricata, la polemica politica è già scoppiata. E la sinistra non ha perso tempo nell'accusare Salvini e chiedere al ministro ...

Ravenna - cambiali Sparite per 150mila euro dalla coop di Gianni Fabbri : I controlli scattati dopo la denuncia presentata alla guardia di finanza avevano fatto emergere altri specifici episodi di cronaca nei confronti del 60enne, ora difeso dall'avvocato Marco Rigamonti. ...

Luigi Di Maio - Movimento 5 Stelle : 'Sarà un'agonia lenta e faticosa - ma alla fine Spariranno nel nulla' : 'Giuseppe Di Vittorio - scrive - è forse stato il miglior sindacalista italiano e una figura mitica del mondo del lavoro, e aveva imparato a leggere e e scrivere da solo'. Perchè quel che conta - ...