Ladro arrestato in flagranza dai Carabinieri a Scicli

LU : Ladro rintracciato da cane viene arrestato : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia , function, $, {window.fnames = new Array, ,; window.ftypes = new Array, ,...

Sestu. Ladro sorpreso in casa - arrestato : adsbygoogle = window.adsbygoogle - - [],.push, {},; I militari della stazione di Sestu hanno arrestato per tentato furto aggravato U. S., 32enne disoccupato, residente a Sestu. Il giovane nel ...

Milano : Ladro di valigie arrestato in stazione Centrale : Milano, 19 feb. (AdnKronos) - Un 40enne di origine polacca è stato arrestato dagli investigatori della Polizia ferroviaria nel corso di un servizio antiborseggio alla stazione di Milano Centrale. Pedinato fino ad un binario, dove era in partenza un treno alta velocità diretto a Napoli, gli agenti lo

Tentato furto di biciclette a Udine : Ladro arrestato : Venerdì 8 febbraio, personale della Sezione Volanti della Questura di Udine ha tratto in arresto un 28enne italiano per Tentato furto aggravato di due biciclette. Verso le 22, in pieno centro storico, ...

Ladro ruba un'ambulanza. Inseguito e arrestato dalla polizia : Ha rubato un'ambulanza . Una cosa che non si era mai sentita dire, anche perché il Ladro dove credeva di andare? Non molto lontano visto che è stato bloccato dalla polizia e arrestato poco dopo. Il ...

Ladro e spacciatore vittoriese - arrestato a Ragusa : I poliziotti hanno sorpreso un Ladro vittoriese a Ragusa mentre era intento a rubare mattonelle antiche. Nella sua auto sei panetti di hashish

Arrestato il Ladro del quadro rubato alla Galleria Tretyakov di Mosca - : La portavoce del ministero degli Interni della Federazione Russa Irina Volk ha comunicato l'arresto dell'autore del furto del quadro del pittore russo Arkhip Kuindzhi avvenuto ieri sera nella Galleria ...

Ladro solitario arrestato a Ragusa VIDEO : Ladro solitario arrestato per furto aggravato ai danni di abitazioni ed esercizi commerciali di ogni genere. E' con questa accusa che la Squadra Mobile di Ragusa ha eseguito la cattura di Zycollari ...

Ladro solitario arrestato a Ragusa VIDEO : La Polizia di Stato di Ragusa sottopone a fermo di indiziato di delitto Ladro solitario, andava a rubare tutte le notti. Refurtiva di 40 mila euro.

Ruba per due volte di seguito nello stesso ristorante : arrestato Ladro napoletano : I carabinieri della stazione di Pompei hanno sottoposto a fermo per furto aggravato e tentato furto aggravato un marocchino 29enne non in regola con le norme sull'immigrazione. Il pomeriggio del primo ...