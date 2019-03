HONOR 10 riceve le patch di sicurezza di febbraio 2019

HONOR 8 Pro inizia a ricevere EMUI 9.0 in versione beta : Stanno prendendo il via i lavori di beta testing per portare la nuova EMUI 9.0 con base Android 9 Pie a bordo del non più nuovissimo HONOR 8 Pro. L'articolo HONOR 8 Pro inizia a ricevere EMUI 9.0 in versione beta proviene da TuttoAndroid.