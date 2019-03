Halo | The Master Chief Collection appare sul Microsoft Store

eurogamer

(Di lunedì 11 marzo 2019) La scorsa settimana vi abbiamo parlato delle ultime voci riguardanti la pubblicazione di: Thesu PC. Tali rumor sembrano poggiare su solide basi, in quanto la stessaha oggi annunciato ( tramite un aggiornamento sul suo) che il pacchetto sarà disponibile anche su Surface HUB.Come riporta DSOG, Surface HUB è uno schermo con cui è possibile interagire tramite penne o tocco, naturalmente il sistema monta Windows 10, rendendolo una sorta di PC super compatto. La cosa interessante è che se guardiamo la pagina di5 (che sappiamo non arriverà su PC, almeno per il momento) notiamo che tra le piattaforme disponibili non compaiono PC o Surface HUB. Al momento vi invitiamo a prendere tutto questo come un semplice rumor o uno sbaglio da parte della compagnia, almeno fino a quando non ci saranno dichiarazioni ufficiali in merito. Rimanete con noi ...

