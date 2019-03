Google Voice Access ottiene il supporto per la lingua italiana e altri miglioramenti

Voice Match non sbloccherà più lo smartphone ma solo l’accesso a Google Assistant : Invece di effettuare uno sblocco completo del dispositivo, il riconoscimento tramite Voice Match permetterà solo di interagire con Google Assistant nella schermata di blocco, senza la necessità di inserire pin, password o impronte digitali, per accedere a Gmail, calendario, contatti, promemoria, liste della spesa e altro. L'articolo Voice Match non sbloccherà più lo smartphone ma solo l’accesso a Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Ecco le novità in arrivo per Google Drive - Google Voice e Test My Site : Google sta continuando ad aggiornare le proprie app e ora è il momento di Google Drive, Google Voice e Test My Site.