Cos' è la riforma Pillon e perché viene criticata | «Le donne separate saranno più povere»

Cosa prevede la riforma della legittima difesa : Il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) La Camera ha approvato con 373 voti favorevoli, 104 contrari e 2 astenuti la nuova proposta di legge sulla legittima difesa. Venticinque deputati del Movimento 5 stelle, contrari al provvedimento, non hanno partecipato al voto. Il testo passerà ora al Senato per la deliberazione finale. Il nuovo testo modifica l’articolo 52 e l’articolo 55 ...

Legittima difesa : l'Anm boccia la riforma - 'Grossi profili di inCostituzionalità' : 'È una buona notizia, speriamo sia sine die': così il presidente dell'Associazione nazionale magistrati Francesco Minisci a Radio anch'io riguardo al rinvio della discussione in Parlamento della ...

Legittima difesa : l'Anm boccia la riforma - "Grossi profili di inCostituzionalità" : "È una buona notizia, speriamo sia sine die": così il presidente dell'Associazione nazionale magistrati Francesco Minisci a Radio anch'io riguardo al rinvio della discussione in Parlamento della riforma della Legittima difesa. "È una riforma di cui non abbiamo bisogno. È un istituto questo sufficientemente regolamentato nel nostro sistema. Quello schema alla francese, quella tutele rafforzata che si cerca di raggiungere attraverso ...

Mutui - slitta di due anni la riforma dell’Euribor. Ecco Cosa cambia : Prorogato fino al 31 dicembre 2021 il periodo per conformarsi ai nuovi requisiti della Benchmark regulation. Sospiro di sollievo da parte del settore finanziario....

Referendum propositivo - primo ok della Camera alla riforma Costituzionale. Fraccaro : “Giorno storico per democrazia” : Via libera dall’Aula della Camera alla proposta di legge costituzionale in materia di Referendum. Il testo è stato approvato con 272 voti a favore, 141 contrari e 17 astenuti. Ora la proposta di legge passa all’esame del Senato. Il voto contrario è arrivato dal Partito Democratico e da Forza Italia. Astenuti invece Liberi e Uguali e Fratelli d’Italia. Si tratta però solo di una prima votazione, serve infatti una doppia lettura ...

Autonomia - riforma Costituzionale mascherata : Come previsto, la questione delle autonomie si è trasformata in un ginepraio, e rischia - per usare una metafora più appropriata - di diventare un Vietnam. La posta in gioco non è grossa, è enorme. E ...

Riforma Costituzione - Meloni : "Governo abbia il coraggio di inserire presidenzialismo e autonomia" : ... si abbia il coraggio di fare una Riforma Costituzionale complessiva che preveda presidenzialismo, elezione diretta del Capo dello Stato, un rapporto diretto tra i cittadini e la politica e un ...