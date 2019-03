Controller Xbox One | i migliori da comprare

Volete un Controller "alla Xbox" su PS4? Ecco l'Asymmetric Wireless Controller di Nacon : BIGBEN INTERACTIVE, designer e distributore di accessori da gaming, è felice di annunciare un nuovo accordo di licenza con Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) per l'imminente release di un Controller Wireless per PlayStation 4 (PS4™) sotto il marchio Nacon. In arrivo nei primi mesi del 2019, l'Asymmetric Wireless Controller offrirà un layout asimmetrico per le levette analogiche, che garantirà ai giocatori un nuovo modo di giocare ...

Il REVOLUTION Unlimited Pro Controller è l'Xbox Elite Controller di PS4? Ecco un nuovo video per la periferica : Bigben Interactive pubblica oggi un nuovo video incentrato sulle principali caratteristiche del REVOLUTION Unlimited Pro Controller di NACON.Ecco la descrizione del Controller proposta da Bigben Interactive:Il REVOLUTION Unlimited Controller di NACON offre tantissime possibilità di personalizzazioni sia per quanto riguarda il lato hardware che quello software. Tutte messe a disposizione per i giocatori più competitivi.Read more…

Xbox Adaptive Controller : Microsoft lancia un nuovo spot che raggiunge cifre pazzesche : Durante il Super Bowl 2019, l’evento sportivo più seguito e importante dell’anno negli Stati Uniti, Microsoft ha pensato bene di lanciare un nuovo spot pubblicitario. Questo ha avuto il doppio obiettivo di sponsorizzare l’Xbox Adaptive Controller e mostrare al grande pubblico l’impegno dell’azienda nella ricerca relativa al settore dell’accessibilità ovvero alle tecnologie che permettono alle persone affette ...

Microsoft presenta We All Win - il toccante spot dedicato all'Xbox Adaptive Controller : In America il Super Bowl è da sempre stato uno degli eventi più importanti e di successo, e naturalmente le varie compagnie (di qualunque settore) non vedono l'ora di sfruttare questo momento per farsi pubblicità. Microsft infatti utilizzerà l'intervallo del Super Bowl per mandare in onda il suo toccante spot (chiamato We All Win) dedicato al suo Xbox Adaptive Controller.Come riporta Polygon, parliamo di uno speciale Controller completamente ...

Controller Xbox One : i migliori da comprare : Se siete dei giocatori da console, la vostra periferica principale su cui fate affidamento è il Controller. Per quanto riguarda il mondo delle console, un buon joypad ha lo stesso peso di tastiera e mouse. Un leggi di più...

Xbox : i futuri Controller potrebbero avere il force feedback : Quest’oggi, grazie ai colleghi di MSPoweruser, scopriamo ben 4 nuovi brevetti depositati da Microsoft il mese scorso e dedicati tutti ai controller Xbox di prossima generazione. Il brevetto più importante fra i quattro ipotizza l’implementazione di una nuova struttura e di nuovo motore all’interno del pad con il fine di evolvere i classici trigger analogici ad oggi presenti negli attuali modelli che, nonostante siano molto ...

Xbox One : brevettato un Controller con trigger resistivi : A due anni dall'ultima revisione del controller di Xbox One, Microsoft deposita il brevetto di quello che sembrerebbe essere un'evoluzione significativa dell'amato quanto celebre controller di Xbox.Come riporta Windowscentral infatti, stando ad alcuni brevetti, sembrerebbe proprio che il mercato potrebbe accogliere nel prossimo futuro un nuovo modello di controller per Xbox One, e magari chissà, forse anche per la Xbox next gen. Si tratta di ...