Conte:"Ponte Genova nei tempi previsti"

"L'immagine di quelnon sia simbolo di solo dolore, ma anche della ricostruzione". Lo afferma il premier, durante l'inaugurazione dello stabilimento 'Fincantieri Infrastructure' nel veronese assicurando: "Non mancheremo alle nostre promesse, consegneremo l'opera nei". "Dobbiamo avviare opere nuove ma che servano veramente al Paese e agli interessi dei cittadini: con Toninelli gireremo cantieri non per photo-opportunities ma per mappare il Paese e verificare le criticità", aggiunge.(Di lunedì 11 marzo 2019)

