Benji e Fede | arriva l euro addio ufficiale

Benji e Fede - arriva l'addio ufficiale : I fans lo sapevano, era solo questione di tempo, ma il duo Benji e Fede era destinato ad arrestare la sua corsa nel mondo della musica. Il duetto pop nato dal web aveva annunciato, nei mesi scorsi, ...

Che Dio Ci Aiuti 5 - Benji e Fede guest-star per una puntata (Video) : Sempre più fuori dalle mura del Convento, Che Dio Ci Aiuti 5 sta offrendo, in questa stagione, numerose scene che avvicinano la fiction a mondi totalmente differenti da quello raccontato all'interno della fiction di Raiuno ma non per questo incapaci di sfiorarsi a vicenda.Così, dopo il "cameo" di Ballando con le stelle (con la presenza del cast nello studio del talent show, ma senza Milly Carlucci, per far ballare per una notte Suor Costanza ...

Benji & Fede in Che Dio ci Aiuti 5 su Rai1 per la piccola Eugenia - anticipazioni settima puntata 28 febbraio : Una sorpresa musical attende Eugenia in Che Dio ci Aiuti 5 su Rai1. Nella settima puntata della fiction Rai, in onda stasera 28 febbraio, Valentina aiuterà la piccola paziente a realizzare il sogno di incontrare i suoi idoli. Un'impresa non facile, ma che la ragazza è determinata a portare avanti dato l'affetto che nutre nei confronti di Eugenia, che già in altre occasioni le ha riportato il sorriso. Ecco le anticipazioni sugli episodi di Che ...

Programmi TV di stasera - giovedì 28 febbraio 2019. Benji & Fede guest star di «Che Dio ci Aiuti 5» : Elena Sofia Ricci tra Benji & Fede in Che Dio ci Aiuti 5 Rai1, ore 21.25: Che Dio ci Aiuti 5 - 1^Tv Fiction di Francesco Vicario del 2018, con Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi. Prodotta in Italia. Battiti: Mentre Suor Angela insieme a Pietro cerca di salvare una ragazza che crede che la vita sia un gioco, Ginevra accetta di essere la finta fidanzata di Nico per aiutare Valentina ad affrontare una cena a quattro con ...

Anticipazioni Che dio ci aiuti 5 giovedì 28 febbraio : Eugenia incontra Benji e Fede : La quinta stagione della longeva serie televisiva 'Che Dio Ci aiuti', iniziata il 10 gennaio continua a ottenere un grande successo per quanto riguarda il livello degli ascolti, nonostante i tanti cambiamenti all'interno del cast. Ogni puntata va in onda di giovedì, un giorno fortunato per la fiction che ha sempre battuto la concorrenza della Mediaset. Si intrecciano le avventure dei protagonisti, ambientate in una cittadina di provincia, e ...

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 5 : Benji e Fede nel cast della settima puntata : Giovedì 28 febbraio andrà in onda un nuovo appuntamento con la fiction Che Dio ci aiuti 5. Per l'occasione, nel cast saranno presenti due ospiti molto amati dai più giovani: Benji e Fede. Benji e Fede nella settima puntata del 28 febbraio I due artisti non interpreteranno nessun ruolo in particolare, visto che anche nella fiction si cimenteranno nella 'parte' proprio di Benji e Fede. Stando a quanto visto ieri in tv, una bambina ricoverata da ...