Albano considerato una minaccia per la sicurezza in Ucraina | troppi complimenti a Putin

(Di lunedì 11 marzo 2019) Al Bano Carrisi è stato inserito nella così detta 'lista nera' dell'. Il cantante èdallo Stato come unanazionale per la sua ammirazione più volte espressa nei confronti di Vladimir, presidente della Russia. A riferirlo è l'agenzia Interfax. In questa lista sono presenti 147 nomi, tra cui adesso quello di Al Bano, che vengono inseriti in base alle richieste del Consiglio di, dei servizi diucraini e del Consiglio della Tv e Radio nazionali. Ovviamente la notizia ha destato parecchio scalpore tra i fan italiani del cantante.Romina Power e Al Bano conosciuti anche nell'Unione Sovietica Negli anni 80 e 90, Al Bano e Romina Power erano conosciuti anche nell'Unione Sovietica. Nel dicembre 2017, il cantante fu l'unico ad esibirsi nel corso delle celebrazioni per i 100 anni del Kgb, dove era presente anche il presidente. Al Bano ...

