Precipita aereo dell’Ethiopian Airlines diretto a Nairobi | morte le 157 persone a bordo 

Precipita aereo dell’Ethiopian Airlines diretto a Nairobi con 157 persone a bordo : Un Boeing 737 della Ethiopian Airlines è Precipitato stamattina tra Addis Abeba e la capitale del Kenya, Nairobi. Lo ha riferito l’ufficio del primo ministro etiope Abiy Ahmed, esprimendo “a nome del governo e del popolo etiope”, le “più sentite condoglianze alle famiglie di coloro che hanno perso i loro cari” che si trovavano a bordo del volo di l...

Aereo di linea Precipita e si schianta dopo il decollo per Nairobi - 157 passeggeri a bordo : «Ci sono vittime» : Un Aereo dell'Ethiopian Airlines è precipitato e si è schiantato mentre era diretto a Nairobi. Lo ha comunicato il premier dell'Etiopia aggiungendo che «ci...

Etiopia - Precipita aereo con 157 persone a bordo. Premier etiopico : ”Condoglianze a quanti hanno perso i propri cari” : Un Boeing 737 della Ethiopian Airlines con 157 persone a bordo si e' schiantato sei minuti dopo il decollo da Addis Abeba. Lo ha reso noto il governo etiopico, spiegando che c'e' un numero imprecisato di vittime. L'incidente e' avvenuto questa mattina alle 8,44 locali: l'aereo era decollato alle 8,38 dall'aeroporto di Bole diretto a Nairobi, in Kenya, ed e' precipitato in un'area che si trova 62 chilometri a sud-ovest dalla capitale etiopica. A ...

Aereo di linea Precipita e si schianta dopo il decollo - 157 passeggeri a bordo : «Ci sono vittime» : Un Aereo dell'Ethiopian Airlines è precipitato e si è schiantato mentre era diretto a Nairobi. Lo ha comunicato il premier dell'Etiopia aggiungendo che «ci...

Precipita aereo diretto a Nairobi : a bordo 157 persone : Un Boeing 737 della Ethiopian Airlines con 157 persone a bordo si è schiantato mentre era in volo tra Addis Abeba e Nairobi, in Kenya. Lo riferiscono la Bbc e Al Jazeera. L'incidente è avvenuto questa ...

Etiopia - Precipita un aereo dell'Ethiopian Airlines con 157 persone a bordo partito da Addis Abeba e diretto a Nairobi : Un Boeing 737 della Ethiopian Airlines con 157 persone a bordo si è schiantato mentre era in volo tra Addis Abeba e Nairobi, in Kenya. Lo riferiscono la Bbc e Al Jazeera.L'incidente è avvenuto questa mattina alle 8.44 ora locale, poco dopo il decollo da Addis Abeba, ha fatto sapere la compagnia aerea. Il velivolo è scomparso dai radar sei minuti dopo la partenza, in un'area che dista 48 chilometri dalla capitale etiopica. A ...

Etiopia - Precipita aereo diretto a Nairobi con 157 persone a bordo : Un Boeing 737 della Ethiopian Airlines è precipitato stamattina tra Addis Abeba e la capitale del Kenya, Nairobi. Lo ha riferito l’ufficio del primo ministro etiope Abiy Ahmed, esprimendo “a nome del governo e del popolo etiope”, le “più sentite condoglianze alle famiglie di coloro che hanno perso i loro cari” che si trovavano a bordo del volo di linea della Ethiopian Airlines decollato da Addis Abeba e diretto a Nairobi. La causa e il luogo ...

Aereo Ethiopian Airlines Precipita con 157 persone a bordo : Un Boeing 737 della Ethiopian Airlines è precipitato stamattina tra Addis Abeba e la capitale del Kenya, Nairobi. La compagnia aerea ha comunicato che a bordo del suo Aereo schiantatosi...

Nairobi - Precipita aereo dell'Ethiopian Airlines con 157 persone a bordo : Roma - Un Boeing 737 della Ethiopian Airlines è precipitato stamattina tra Addis Abeba e la capitale del Kenya, Nairobi . Lo ha riferito l'ufficio del primo ministro etiope, esprimendo 'a nome del ...

Etiopia - Precipita aereo della Ethiopian Airlines<br>A bordo 157 persone : Un aereo dell'Ethiopian Airlines si è schiantato questa mattina poco dopo il decollo dall'aeroporto di Addis Abeba. Il Boing 737, diretto a Nairobi, è precipitato alle 8.44 ora locale con 149 passeggeri e 8 membri dell'equipaggio a bordo.A dare la notizia è stato il Primo Ministro dell'Etiopia, Abiy Ahmed, che su Twitter ha espresso le sue "più profonde condoglianze alle famiglie che hanno perso i loro cari".The Office of the PM, on behalf of ...

Precipita aereo dell’Ethiopian Airlines diretto a Nairobi con 157 persone a bordo - ci sarebbero vittime : Un Boeing 737 della Ethiopian Airlines è Precipitato stamattina tra Addis Abeba e la capitale del Kenya, Nairobi. Lo ha riferito l’ufficio del primo ministro etiope, esprimendo “a nome del governo e del popolo etiope”, le “più sentite condoglianze alle famiglie di coloro che hanno perso i loro cari” che si trovavano a bordo del volo di linea della ...

E' Precipitato un aereo della Ethiopian Airlines con 157 persone a bordo : "A nome del governo e del popolo etiope, le più sentite condoglianze alle famiglie di coloro che hanno perso i loro cari", è...

Etiopia - Precipita aereo con 157 persone a bordo : Un boeing 737 della Ethiopian Airlines si è schiantato mentre era in volo tra Addis Abeba e Nairobi, in Kenya. L'aereo è scomparso dai radar 6 minuti dopo il decollo ed è precipitato in una zona che dista 48 chilometri dalla capitale. A bordo 149 passeggeri e 8 persone dell'equipaggio.Continua a leggere

Precipita un aereo dell’Ethiopian Airlines diretto a Nairobi - ci sarebbero vittime : Un Boeing 737 della Ethiopian Airlines è Precipitato stamattina tra Addis Abeba e la capitale del Kenya, Nairobi. Lo ha riferito l’ufficio del primo ministro etiope, esprimendo “a nome del governo e del popolo etiope”, le “più sentite condoglianze alle famiglie di coloro che hanno perso i loro cari” che si trovavano a bordo del volo di linea della ...