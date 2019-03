I Gruppi di azione siciliani ' Sgomento per la scomparsa dell' Assessore Tusa

Da ingiuria a diffamazione nei Gruppi WhatsApp : prima storica sentenza in Italia : Quando parliamo di WhatsApp ci soffermiamo spesso e volentieri sulle bufale e le truffe che vengono messe in circolazione, al punto che di recente vi abbiamo parlato sulle nostre pagine di un aggiornamento utile a limitare proprio il fenomeno in questione. Tuttavia, all'interno delle chat, soprattutto quelle dei gruppi, è sempre più frequente un altro tipo di problema. Mi riferisco alle offese pubbliche verso altri membri della cerchia, al punto ...