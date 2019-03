Foglio di via per una vercellese trovata con la droga

infovercelli24

(Di domenica 10 marzo 2019) La Polizia locale di Castano Primo, durante un servizio congiunto con operatori della Polizia di Stato finalizzato al contrasto degli stupefacenti hanno fermato una ragazza di 25 anni di Vercelli che ...

PasqualeMarro : Sant’Agata de’ Goti: due pregiudicati allontanati con foglio di via obbligatorio - - PasqualeMarro : Paolisi: pregiudicato 49enne sottoposto al foglio di via obbligatorio - - PasqualeMarro : Montesarchio: 30enne sottoposto a foglio di via obbligatorio - -