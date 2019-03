Di Maio | ' Noi le infrastrutture le dobbiamo fare | sia chiaro'

Di Maio : “Questo governo durerà altri 4 anni - l’Italia ha bisogno di noi” : “Questo è un governo che durerà altri quattro anni. Abbiamo portato a casa delle battaglie nel primo anno ma dobbiamo ragionare a trent’anni. Si dovrà dire che quel processo lo ha avviato il M5S al governo. Il dibattito pubblico su questo governo si fonda sul fatto che non bisogna dare tranquillità al Paese. Non funziona più terrorizzare sui provvedimenti”. Lo ha detto il vicepremier e capo politico del M5S, Luigi Di Maio, al ...

Tav - Di Maio : “Di Maio : “Salvini minaccia crisi? Irresponsabile”. E Castaldo : “Noi azionisti di maggioranza del governo” : “Salvini minaccia la crisi sul Tav? Sono sbalordito, abbiamo solo chiesto la ridiscussione integrale dell’opera, come previsto dal contratto. E cosa fa il leader della Lega? minaccia pure di far cadere il governo? Irresponsabile“. A rivendicarlo è stato Luigi Di Maio, al termine dell’assemblea congiunta con i parlamentari M5s, dopo che il ministro dell’Interno, per la prima volta, non aveva escluso di chiudere ...

Tav - Di Maio scrive ai parlamentari M5s : ‘Noi vogliamo lo stop ai bandi - per il no definitivo serve passaggio in Parlamento’ : La decisione definitiva tarda ad arrivare e il tempo è agli sgoccioli. Con la Lega che pressa perché l’alleato M5s dica la parola definitiva e la Francia che spinge perché l’Italia pronunci il fatidico sì. Il governo resta diviso sul proseguimento dei lavori dell’Alta Velocità Torino – Lione, ma la decisione sui nuovi bandi va presa entro lunedì: in gioco, ha ricordato la Commissione Ue, ci sono 800 milioni di euro che, ...

Di Maio a Zingaretti : “Ora il Pd approvi con noi il salario minimo” : “Zingaretti? Il mio bocca al lupo. Il M5S fra pochi giorni porta in Parlamento una misura che introduce ed estende il salario minimo a tutte le categorie di lavoratori. Una battaglia di tutti e sul tema mi auguro di vedere un’ampia convergenza parlamentare, a partire proprio da Zingaretti”. Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio a proposito delle primarie del Pd. La prima replica alla proposta arriva dal fronte renziano: “Il ...

Luigi Di Maio - il retroscena. Giovanni Tria furioso : 'Avete bloccato il Paese' - 'Di Tav parliamo noi - non tu' : ... 'Giorni fa ho cenato in una casa milanese con imprenditori di ConfindusTria, Confapi, Confcommercio', racconta il ministro dell'Economia secondo quanto riporta in un retroscena la Repubblica , '...

Luigi Di Maio - il retroscena. Giovanni Tria furioso : "Avete bloccato il Paese" - "Di Tav parliamo noi - non tu" : Luigi Di Maio e Giovanni Tria si incontrano per parlarsi ma finiscono ancora una volta per litigare: "Giorni fa ho cenato in una casa milanese con imprenditori di ConfindusTria, Confapi, Confcommercio", racconta il ministro dell'Economia secondo quanto riporta in un retroscena la Repubblica, "Erano

Sardegna - primi dati : centrodestra avanti. Crollo M5S. Spoglio a rilento. Di Maio : «Noi - vivi e vegeti. Governo ok» : Operazioni in ritardo nell’isola: ogni scheda viene scrutinata contestualmente per contare voti presidenti, voti di lista e preferenze. I comuni consegneranno dati aggregati. Conte: «Nessuna conseguenza sul Governo»

Elena Boschi contro Di Maio : “Deve dare a noi i nostri meriti - lui è un bugiardo” : Affondo al veleno su twitter quello di Maria Elena Boschi ai danni di Luigi Di Maio “Luigi Di Maio è un bugiardo”. L’attacco è di Maria Elena Boschi. Su Twitter, si sfoga commentando le cifre relative alle nuove assunzioni: “I dati positivi del 2018 sono i nostri, non i suoi. Anzi. Da maggio -75 mila occupati, -122mila … L'articolo Elena Boschi contro Di Maio: “Deve dare a noi i nostri meriti, lui è un ...

"Con noi i paramilitari pronti a far cadere il Governo". Così Christophe Chalençon - il gilet giallo incontrato da Di Maio e Di Battista : Christophe Chalençon è uno dei leader dei gilet gialli. incontrato da Di Maio e Di Battista in Francia, quando le due anime del Movimento 5 stelle andarono a portare il proprio sostegno al movimento francese, Intervistato da Piazzapulita minaccia, in un fuori onda, una vera e propria guerra civile. "Abbiamo dei paramilitari pronti a intervenire perché anche loro vogliono far cadere il Governo. Oggi è tutto calmo ma ...

Luigi Di Maio parla dopo 3 giorni : 'Il M5s ha un problema. Senza di noi - Berlusconi...'. Il punto più basso : 'È necessario arrivare sempre alle amministrative con un percorso che preveda un lavoro sul territorio fatto di incontri con categorie, mondo del sociale, con gli amministratori. Non improvvisando ...

Luigi Di Maio parla dopo 3 giorni : "Il M5s ha un problema. Senza di noi - Berlusconi...". Il punto più basso : dopo 3 giorni di silenzio, Luigi Di Maio esce allo scoperto e annuncia la rivoluzione del Movimento 5 Stelle: al governo per 5 anni, nonostante tutto, e una svolta radicale a livello locale. "C'è chi pensa che per vincere in Abruzzo dovevamo far cadere il Governo. Questo finché ci sarò io non avverr

Di Maio : "Il governo durerà 5 anni Noi unico argine a Berlusconi" : "C'è chi pensa che per vincere in Abruzzo dovevamo far cadere il governo. Questo finché ci sarò io non avverrà. I nostri iscritti hanno votato il contratto di governo e io ho dato la mia parola agli italiani che si va fino in fondo. Questo governo durerà... Segui su affaritaliani.it

Insegnanti Sud - Di Maio insiste : "Bussetti si scusi - tocca a noi impegnarci di più" : Luigi Di Maio insiste: il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti deve chiedere scusa agli Insegnanti del Sud Italia: "Credo debba chiedere scusa. Si possono dire frasi infelici, ma quando si usa quel tono bisogna fare autocritica perché siamo noi al governo e dobbiamo impegnarci di più". Ieri l'ex prof di educazione fisica e dirigente scolastico voluto da Matteo Salvini al ministero dell’Istruzione aveva rettificato la sua frase sulla scuola ...

Luigi Di Maio contro Bussetti : “Si scusi - siamo noi del governo a doverci impegnare di più” : Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio torna sulle dichiarazioni del ministro dell'Istruzione sugli insegnanti del Sud che avrebbero solo bisogno di maggiore impegno: "Bussetti dovrebbe chiedere scusa e fare un po' di autocritica, perché noi che siamo al governo dovremmo impegnarci di più".Continua a leggere