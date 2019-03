Così è caduto il Boeing della Ethiopian Airlines

ilgiornale

(Di domenica 10 marzo 2019) 'Una squadra tecnicaè pronta a provvedere assistenza tecnica dietro richiesta e sotto la direzioneU.S. National Transportation Safety Boar'. Lo ha annunciato la, in una ...

ZicBerto : C’è chi nasce fortunato e chi nasce così sia chi è caduto sempre in piedi e chi fa solo acrobazie E piove sul bagna… - NadiaAm93073906 : RT @IDBeatrice: @ImolaOggi Mi sono sentito così male, caduto le lacrime, non è possibile essere così irragionevoli e non vedere cosa potreb… -