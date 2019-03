Reddito | Durigon | a breve bandi navigator

Reddito e quota 100 - vertice Salvini-Di Maio-Conte. Durigon (Lega) : “Testi pronti - risolti problemi di coperture” : Si è concluso a Palazzo Chigi dopo due ore circa il vertice per il decreto su quota 100 e Reddito tra i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini insieme al premier Giuseppe Conte, oltre al ministro Tria. I leader hanno lasciato in auto Palazzo Chigi, mentre è stato il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon a confermare il Consiglio dei ministri per il pomeriggio, alle 18. “ problemi di coperture? Tutto risolto, anche nodo del ...

