Qatar | pole di Canet

MotoGp - Valentino Rossi e Jorge Lorenzo fuori dalla lotta per la pole position in Qatar : Delusione per 2: Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. Campioni che in Qatar rallenatono e quindi non riescono a sfidare i rivali per partire davanti nel primno Gp della stagione. Inizia, quindi, in salita ...

Pole di Vinales in Qatar - 2/o Dovizioso : ANSA, - ROMA, 9 MAR - E' di Maverick Vinales su Yamaha la prima Pole position stagionale della MotoGp, in Qatar. Lo spagnolo ha fatto segnare sotto i riflettori del circuito di Losail il tempo di 1'53'...

Qatar - Schroetter in pole : Marcel Schroetter, su Kalex,ha conquistato la prima pole position stagionale della classe Moto2 sul circuito di Losail, dove domani comincerà il motomondiale 2019. Con il tempo di 1'58''585, il ...

Motomondiale : è di Vinales prima pole in Motogp. Disastro Rossi in Qatar : E' di Maverick Vinales su Yamaha la prima pole position stagionale della Motogp. In Qatar, lo spagnolo ha fatto segnare sotto i riflettori del circuito di Losail il tempo di 1'53''546, precedendo ...

Vinales in pole in Qatar - male Rossi. Doviziono e Marquez in prima fila : Lo spagnolo Vinales si prende la prima pole della stagione. In Qatar il pilota dalla Yamaha è il più veloce di tutti nelle prove cronometrate, e si piazza davanti a Dovizioso e Marquez. male Valentino ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Qatar 2019 : risultato e classifica delle qualifiche. Vinales in pole - Dovizioso secondo - Valentino Rossi 14° : Maverick Vinales ha conquistato la pole position del GP del Qatar 2019, prima tappa del Mondiale MotoGP 2019. Lo spagnolo della Yamaha ha piazzato il tempone e scatterà così al palo nella gara di domani appena davanti ad Andrea Dovizioso e a Marc Marquez: si preannuncia una gara particolarmente equilibrata e molto aperta per la vittoria. Grande delusione per Valentino Rossi che è soltanto 14esimo, il Dottore sarà chiamato a una grande rimonta in ...

Moto Gp - prove ufficiali in Qatar : Valentino 14° - pole di Viñales : Brutto inizio per Valentino Rossi in Qatar. Nelle prime prove del Q1, il Dottore non riesce a piazzarsi tra i primi due e partirà dal 14esimo posto domani in gara. Non va meglio a Lorenzo, che cade e ...

Qatar : pole di Canet in Moto3 : ANSA, - ROMA, 9 MAR - Sarà lo spagnolo Aron Canet su Ktm a partire dalla pole position del Gp del Qatar, prima prova del mondiale Moto3, che si disputerà domani sul circuito di Losail, grazie al tempo ...

Moto2 - Risultati Qualifiche GP Qatar 2019 : Marcel Schrotter centra la pole su Vierge - poi Baldassarri e Marini : Come inizio, per Marcel Schrotter, non c’è davvero di che lamentarsi. Il pilota tedesco classe 1993 del team Kalex Dynavolt, infatti, centra una splendida pole position del Gran Premio del Qatar 2019 della Moto2, la prima della sua carriera. Il nativo di Vilgertshofen conferma di avere un passo straordinario sulla pista di Losail, andando a fissare un eccezionale 1:58.585 che gli garantisce la partenza al palo per la corsa di ...

Moto2 – Qualifiche Qatar : prima pole di carriera per Schrotter - Baldassarri dalla prima fila [TEMPI] : Schrotter in pole position in Moto2, Vierge secondo: i tempi e la classifica delle Qualifiche della classe 250 Marcel Schrotter si aggiudica la pole position della prima qualifica di stagione del campionato mondiale di Moto2. Il pilota tedesco alla sua prima pole di carriera ha segnato il tempo di 1’58”585 seguito da Xavi Vierge secondo. Tra gli italiani da segnalare l’ottima prestazione di Lorenzo Baldassarri, che ...

Moto3 - GP Qatar 2019 : risultato qualifiche. Aron Canet conquista la pole position davanti a Dalla Porta - Fenati 11° : Romano Fenati era il grande favorito per la conquista della pole position del GP del Qatar 2019 ma l’ascolano non scatterà davanti a tutti in occasione della gara d’apertura del Mondiale Moto3. Il centauro dello Snipers Team, al grande rientro dopo la squalifica dell’anno scorso, partirà soltanto in undicesima posizione: la sua scuderia ha sbagliato totalmente i tempi e lo ha mandato in pista troppo tardi, il pilota in sella ...