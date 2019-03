Il Parma non meritava la vittoria

Parma-Genoa - Kucka spiega perché non ha esultato al gol : p> PARMA GENOA KUCK A / Juraj Kucka , autore del gol vittoria in Parma-Genoa , ha analizzato la gara a fine match ai microfoni di 'Sky Sport', spiegando il perché non abbia esultato dopo la ...

Parma - D'Aversa : 'L'errore di Gervinho? Se non avessimo vinto non sarebbe finita bene per lui' : Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa commenta a Sky Sport il successo sul Genoa: 'L'errore di Gervinho? Gli ho detto a fine partita che non sarebbe andata bene per lui se non avessimo vinto, ride, ndr,. Ritorno al successo? Vero che abbiamo affrontato ...

Parma : Pizzarotti e imprese scrivono a Conte - 'Forum Unesco non cambi sede' (2) : (AdnKronos) - “Gentile Presidente – l'appello dunque lanciato da Pizzarotti, le imprese - a nome della città, delle sue forze imprenditoriali che assieme alle istituzioni hanno firmato questa lettera, assieme a tutto il tessuto sociale ed economico di Parma chiediamo chiarezza: Parma è pronta ad osp

Parma : Pizzarotti e imprese scrivono a Conte - 'Forum Unesco non cambi sede' : Roma, 5 mar. (AdnKronos) - Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti sul piede di guerra. Con lui le imprese del tessuto parmense, tra queste Mutti, Parmalat, Barilla, i Consorzi del Prosciutto di Parma e del Parmigiano Reggiano, Delicius, solo per fare il nome delle più rinomate. Sul tavolo la sede d

Parma - Faggiano : 'Non possiamo riscattare Inglese dal Napoli a queste cifre' : 13° posto, con dodici punti sulla zona salvezza: un campionato più che dignitoso per il Parma, neopromosso dalla Serie B, che con ogni probabilità si confermerà nella massima divisione italiana. Sul ...

Lega : Ciambetti (Veneto) - 'solidarietà a Salvini - scritte di Parma da non sottovalutare' : Venezia, 22 feb. (AdnKronos) - “Massima e piena solidarietà a Matteo Salvini. Le minacce di Parma non vanno sottovalutate: l’obiettivo è fomentare un clima di violenza antidemocratica” Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto, non cela la sua “preoccupazione per le scritte mi

Scritte contro Salvini a Parma. Lui replica : "Non ho paura - ma mi aspetto una condanna unanime" : "Spara a Salvini e Mira Bene", sui muri del museo Marconi, a Parma, sono apparse alcune Scritte minacciose dirette al Ministro dell'interno a firma anarchica. Il leader del Carroccio, pochi giorni fa, aveva espresso soddisfazione per l'arresto di un gruppo di anarco-insurrezionalisti che sarebbero stati responsabili dell'esplosione di un ordigno contro una sede della Lega ad Ala, in Trentino, nell'ottobre dello scorso anno. Il Viminale ha anche ...

Calcio - Serie A 2018/2019 25a giornata : Apre Milan-Empoli - trasferte a Firenze e Bologna per Inter e Juve. C’è il Parma per il Napoli mentre la Roma va a Frosinone : Appena il tempo di aggiornare la classifica e dopo soltanto quattro giorni torna il campionato con le sfide del 25° turno. Ad aprire le danze, in un insolito appuntamento del venerdì, sarà il match di questa sera tra Milan ed Empoli. A “San Siro” (fischio d’inizio alle ore 20.30) i rossoneri proveranno a blindare il quarto posto, l’ultimo utile per disputare la prossima Champions League. Un passo importante verso questo traguardo è stato fatto ...

Parma - D'Aversa : 'Non si possono prendere gol del genere. Ormai non siamo più una sorpresa' : Roberto D'Aversa , allenatore del Parma , commenta a Sky Sport la sconfitta in casa del Cagliari: 'A livello psicologico questo risultato cambia molto per noi e per loro. Nel primo quarto d'ora meglio il Cagliari, nella ripresa meglio noi. Abbiamo ...

Parma - Stulac : 'Partita difficile - ma siamo pronti. Il gol non mi manca...' : Intervenuto a Sky Sport a pochi minuti da Cagliari-Parma, Leo Stulac ha dichiarato: 'Sappiamo bene che sarà una partita difficile, giocano in casa e sono forti. Noi ci siamo preparati bene e siamo pronti. Noi meglio in ...

Parma - i giovani calciatori scrivono ai genitori : “Non insultate arbitro e avversari” : I tesserati del Circolo Inzani di Parma hanno appeso un cartello all'ingresso del centro sportivo chiedendo agli adulti di non insultare arbitri e giocatori avversari durante le partite.Continua a leggere

Inter - col Parma è la notte della verità : Spalletti non può più sbagliare : Stadio Tardini di Parma, ore 20:30: l' Inter e Spalletti si giocano una fetta importante del futuro. "Ci sono in gioco le nostre carriere", per dirla con le parole del tecnico toscano. I nerazzurri, ...

Parma-Inter - Spalletti duro : “ci sono in ballo le nostre carriere. Icardi? Se la squadra non funziona…” : L’allenatore dell’Inter ha presentato il match che attende i nerazzurri domani, impegnati in trasferta al Tardini contro il Parma “Bisogna andare a tirare in ballo l’umiltà e l’orgoglio per la maglia che indossiamo, assumendoci le nostre responsabilità“, Luciano Spalletti scuote la sua Inter alla vigilia della trasferta di Parma. Claudio Grassi/LaPresse I nerazzurri sono reduci dal k.o. casalingo contro ...