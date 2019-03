Tav. Fico 'Il no all opera fa parte dell identità del M5S'. Salvini 'Non c è nessuna crisi in vista.' : https://torino.repubblica.it/cronaca/2019/03/09/news/gli_imprenditori_per_la_tav_azioni_legali_se_lunedi_i_bandi_non_partiranno_-221094161/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P1-S1.8-T2 Ma gli imprenditori sembrano ...

'Il no alla Tav è una battaglia identitaria del M5S' - così Roberto Fico - : Napoli, 9 mar., askanews, - Il 'no' alla Tav Torino-Lione 'non è un atto ideologico', ma una 'battaglia identitaria' del Movimento 5 Stelle e per questo motivo, 'comprendo bene la durezza' dello ...

Pavia : era ricercato dall’Interpol per trafFico di stupefacenti - arrestato : Milano, 8 mar. (AdnKronos) - Un uomo di 54 anni originario della provincia pavese, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dagli uomini della polizia stradale di Pavia in esecuzione ad un mandato di arresto europeo spiccato dalla Francia nei primi giorni di marzo. Qualche anno fa, l'uomo

Vitalizi - Miccichè : “Non sono disponibile a tagliarli in Sicilia come ha fatto Fico alla Camera. L’Ars lo vuole? Mi sfiduci” : Gianfranco Micciché è assolutamente contrario ad applicare anche in Sicilia il taglio dei Vitalizi varato dal Movimento 5 stelle alla Camera. Una posizione nota quella del presidente dell’Assemblea regionale Siciliana, che però l’esponente di Forza Italia ci ha tenuto a ribadire.”Non sono disponibile a tagliare i Vitalizi dei deputati regionali come ha fatto Fico alla Camera”, dice Micciché. Il presidente del Parlamento ...

Roberto Fico parla alla Duma : “Superare il regime di sanzioni alla Russia del 2014” : “Vi è un ampio consenso tra le forze politiche rappresentate alla Camera dei deputati italiana per operare attivamente con gli altri partner del Consiglio d’Europa affinché sia superato il regime di sanzioni adottato nel 2014″. Nel primo discorso di un presidente della Camera alla Duma, Roberto Fico apre a una revisione delle sanzioni imposte cinque anni fa sia dagli Usa che dall’Unione Europea nei confronti di Mosca, quando ...

Conceicao : 'Non credo alle difFicoltà della Roma. Di Francesco? Siamo tutti sulla corda' : Sergio Conceicao è agguerrito e deciso a recuperare il 2 a 1 dell'andata. Il tecnico del Porto non crede alla difficoltà della Roma e del tecnico: ' tutti sono in difficoltà non è questo che deve ...

Le modifiche al trafFico per il nono Historic Rally delle Vallate Aretine : ... giunta alla nona edizione, comporterà dalle 8 alle 24 di venerdì 8 marzo il divieto di sosta con rimozione dei veicoli nell'area di parcheggio antistante il palazzetto dello sport di via Golgi e ...

Fico alla Duma : Stabilizzare Libia attraverso soluzioni inclusive : Mosca, 5 mar., askanews, - 'Stabilizzare la Libia attraverso soluzioni capaci di includere tutte le diverse componenti di questo paese, fornendo pieno sostegno al lavoro di mediazione svolto dalle ...

Fico alla Duma : fra Italia e Russia tradizione antica conoscenza : Mosca, 5 mar., askanews, - 'Fra Italia e Russia esiste una tradizione antica di conoscenza e cooperazione a ogni livello: politico, economico, culturale, umano. Anche la mia città di origine, Napoli, ...

Borse Asia-PaciFico ripiegano su rallentamento economia cinese : Le Borse dell'area Asia-Pacifico oggi sono generalmente fiacche a causa delle preoccupazioni per le prospettive dell'economia cinese dopo che il governo ha ridotto le previsioni di crescita per il 2019 rispetto allo scorso anno.

Primarie Pd - Fico : più partecipazione alla politica c'è - meglio è : Mosca, 4 mar., askanews, - 'Ho fatto gli auguri di buon lavoro al segretario del Pd, Zingaretti, perchè mi sembra doveroso augurare buon lavoro. E questo in generale e in assoluto: più partecipazione ...

Ronaldo vede la Juve in difFicoltà e si arrabbia con Allegri : Se si guardassero i soli numeri la Juventus dovrebbe essere in un momento di grande forma, almeno in campionato. Snocciolando le cifre non si possono non notare i 16 punti di vantaggio dei bianconeri sulla seconda posizione, margine più che sufficiente a far preparare ago e filo per apporre il tricolore sulle maglie della prossima stagione, l'ottava consecutiva. Scorrendo più a fondo le statistiche del campionato bianconero ci imbattiamo nelle ...

Tamponamento tra due camion nella galleria Letibro sull'A10 in direzione Savona - possibili disagi al trafFico : immagine di repertorio , adsbygoogle = window.adsbygoogle - - [],.push, {},; Si è verificato poco prima delle 7,00 di questa mattina un incidente all'interno della galleria Letimbro sull'Autostrada A ...

BoniFico senza conto corrente allo sportello - i controlli sul liquido : Bonifico senza conto corrente allo sportello, i controlli sul liquido controlli Bonifico senza conto corrente Recarsi in banca ed effettuare un versamento di liquidità sul proprio conto corrente, oppure effettuare un Bonifico per cassa al conto corrente di un altro può portare problemi? Dipende dal peso che si vuole dare alla parola problemi. Nel senso che se ci si reca presso un istituto bancario con un’ingente somma di denaro da versare a un ...