Due date importanti per gli italiani che posseggono un televisore

Benjamin Clementine – Due imperdibili date in Italia : Benjamin Clementine: uno degli artisti più originali e imprevedibili della sua generazione in grado di incantare critica e pubblico, sarà protagonista di due imperdibili concerti in Italia Benjamin Clementine è uno degli artisti più originali, imprevedibili e carismatici della sua generazione. Cantante dalla voce tenorile, di grande espressività, pianista e multistrumentista, songwriter e poeta, Benjamine Clementine si è ritagliato un ...

Tom Walker tornerà in concerto in Italia in estate con Due date a Verona e Rimini : Ecco tutte le informazioni utili The post Tom Walker tornerà in concerto in Italia in estate con due date a Verona e Rimini appeared first on News Mtv Italia.

David di Donatello 2019 - per la prima volta Due donne candidate alla miglior regia. Dogman fa incetta di candidature : Due donne candidate alla miglior regia per i David di Donatello non era mai successo. Esordisce così la prima vera edizione del prestigioso premio al cinema italiano sotto l’effettiva presidenza di Piera Detassis. Alice Rohrwacher con Lazzaro felice e Valeria Golino con Euforia si contenderanno assieme a Mario Martone (Capri-Revolution), Luca Guadagnino (Chiamami con il tuo nome) e Matteo Garrone (Dogman) il David 2019 per la miglior regia. ...

Vent'anni di Subsonica in Due date al Forum : In evoluzione continua, restando fedeli al proprio stile e alla propria musica: può essere questo uno dei modi per descrivere i Subsonica, band torinese che rappresenta anche uno dei migliori ...

Alvaro Soler : Due entusiasmanti date estive in Italia : Si aggiungono allo show del prossimo maggio a Milano A soli 28 anni Alvaro Soler può vantare più di 30 dischi tra oro, platino e diamante in tutto il mondo e 390 milioni di stream. A questi si aggiungono le visualizzazioni su YouTube, dove i suoi video hanno collezionato oltre 1 miliardo di views. Dopo il già annunciato show del prossimo maggio a ...

Alvaro Soler in concerto : Due date estive da non perdere in Italia : Più di 390 milioni di stream e oltre 1 miliardo di views su Youtube. Ai vertici delle classifiche di tutta Europa con il singolo “La Cintura”. Due entusiasmanti date estive Italiane per Alvaro Soler Dopo il già annunciato show del prossimo maggio a Milano, Alvaro Soler torna in Italia per due entusiasmanti date estive! “Mar de colores” è il titolo del secondo album di Alvaro Soler uscito lo scorso settembre che ...

Tony Hadley in Italia con Due date a giugno - l’ex Spandau Ballet lancerà il nuovo album a maggio : Chiunque non fosse ancora a conoscenza dell'importanza degli Spandau Ballet ha potuto gustare un assaggio quando il frontman ha duettato con Caparezza per Goodbye Malinconia, ma dopo il featuring con Arisa durante il Festival di Sanremo ritroveremo Tony Hadley in Italia con due date a giugno. La voce profonda e perfetta di Hadley è considerata un elemento caratteristico del pop internazionale degli anni '80, e ancora oggi conserva la freschezza ...

Afghanistan - talebani : ‘No a tregua prima che truppe straniere saranno andate via’ Attacco a una radio - Due giornalisti uccisi : I colloqui senza precedenti fra i talebani e rappresentanti politici afghani continuano per il secondo giorno a Mosca. Fra i pesi massimi presenti anche l’ex presidente Hamid Karzai. I talebani, che rifiutano da sempre il dialogo con il governo “fantoccio”, hanno così aggirato il presidente Ashraf Ghani sedendosi al tavolo con Karzai e altri nemici giurati e messo fuori gioco il governo di Kabul. Nessun funzionario ...

Due date italiane per la pianista Beatrice Rana : l'11 febbraio a Bologna e il 12 a Ferrara : Parte il 6 febbraio da Ginevra la tournée che porterà Beatrice Rana in alcune delle principali città americane fino alla Carnegie Hall di New York il 12 marzo. In mezzo ci saranno le tappe di Londra e ...

Nuove date dei Tiromancino nei teatri ad aprile 2019 dopo il Duetto con Luca Carboni e i tanti sold out del Fino a Qui Tour : Continua a mietere successi e consensi il Fino a Qui Tour e si aggiungono Nuove date dei Tiromancino nei teatri ad aprile 2019 dopo i sold out di San Benedetto del Tronto, Firenze, Bologna e La Spezia, cui si sono aggiunti di recente anche quelli di Napoli e Martina Franca. Così il Tour si arricchisce di due ulteriori concerti, il 4 aprile al Teatro Lyrick di Assisi (PG) e il 12 aprile al Teatro Ariston di Sanremo (IM): i biglietti per i due ...

Torna il Commissario Montalbano - titoli e date dei Due nuovi episodi : Subito dopo Sanremo arriva il Commissario Montalbano e la Rai cala tutti i suoi assi: i due nuovi episodi della celebre fiction nata dai libri (pubbicati dalla Sellerio) di Andrea Camilleri andranno in onda su Rai1 l’11 e il 18 febbraio in prima serata. Girati nella primavera del 2018 dal regista Alberto Sironi, le due nuove puntate hanno come tema centrale quello dei migranti. I titoli sono rispettivamente Una storia del ’43 e ...

Sold out il tour di Paolo Conte si aggiungono Due nuove date a Trieste e a Brescia : Sold out Genova, Lucerna, Torino e Bergamo, due nuove date si aggiungono al tour di Paolo Conte che prende il via il 23 febbraio dal capoluogo ligure. Ecco quindi il 17 maggio al Teatro Rossetti di ...

Jova Beach Party : Due nuove date a Lignano Sabbiadoro e a Viareggio : Due nuove date per il Jova Beach Party , la grande novità dell'estate 2019 che vedrà protagonista Jovanotti. A seguito della clamorosa richiesta, Trident annuncia due nuovi appuntamenti: uno a Lignano ...

Jovanotti e il suo Jova Beach Party - aggiunte Due nuove date : Jova Beach è una città temporanea, un villaggio sulla spiaggia, un'idea di mondo, un happening per il nuovo tempo. Ogni spiaggia è diversa e ogni Party sarà diverso e unico. Diversa la line up degli ...