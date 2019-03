Cuneo | violentava la figlia di 4 anni | sul cellulare i video degli abusi

ilgiornale

(Di sabato 9 marzo 2019) Raccontava che il papà faceva "cose strane" con lei nella doccia e accusava dolori al basso ventre. Poi la scoperta: la piccola veniva violentata dal padre, un operaio in un'azienda in provincia di.L'uomo è stato ora condannato per violenza sessuale aggravata con il rito abbreviato e dovrà scontare una pena di quattroe nove mesi di carcere.È stata la moglie del 30enne, dopo i racconti delladi 4, a trovare nel telefonodell'uomo i filmati. Come riporta La Stampa, la donna, che già aveva dei sospetti sul marito, aveva anche accompagnato laa fare una visita medica ginecologica. Dal reparto di pediatria dell'ospedale di Savigliano è così partita la prima denuncia: i medici hanno infatti riscontrato un'infezione vaginale a trasmissione sessuale.Dopo aver trovato i, anche la donna ha denunciato il marito che è stato arrestato e ...

