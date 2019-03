Calderoli e il cancro | In Aula con i drenaggi sotto la giacca

Calderoli e la battaglia contro il cancro : "In Parlamento con i drenaggi sotto la giacca" : Il senatore leghista racconta la sua malattia al Corriere della Sera: "Combatto da sei anni, tanti mi stanno vicino"

Roberto Calderoli : “Ho il cancro da sei anni - stavolta ho avuto la sensazione di non farcela” : Roberto Calderoli, senatore della Lega, racconta al Corriere della Sera la sua battaglia contro il cancro che va avanti da più di sei anni e il suo ultimo intervento, a gennaio: "Questa volta ho avuto la sensazione di non farcela”. Sei anno in cui l'impegno politico non è mai stato messo in secondo piano: "Appena avevo un po’ di energie tornavo in prima fila. Poco importa se sotto la giacca tenevo nascosti i drenaggi".Continua a leggere

