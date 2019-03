8 marzo Un blog mette in rete voci di donne milanesi Per parlare | anche | di fede

TgBlog - edizione del 9 marzo 2019 : Anticipazioni, breaking news e aggiornamenti dai principali programmi tv nell'edizione di oggi, sabato 9 marzo 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si parte con le ultime dall'Isola dei Famosi, con un nuovo ritiro tra i concorrenti e l'annullamento del televoto in corso tra Ghezzal, Luca Vismara e Aaron Nielsen.prosegui la letturaTgBlog, edizione del 9 marzo 2019 pubblicato su TVBlog.it 09 marzo 2019 17:27.

TgBlog - edizione dell'8 marzo 2019 : Retroscena, interviste e curiosità, nell'edizione di oggi, 8 marzo 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si parte con Ballando con le stelle e le notizie sul cast di questa edizione, con alcuni nomi trapelati che non sarebbero stati confermati dalla produzione.Spazio, poi, alla notizia secondo cui Mediaset starebbe pensando ad un revival de La Sai L'Ultima?, lo storico programma di Canale 5 degli anni Novanta. Restando a Mediaset, si ...

8 marzo - (ri)diamo la parola alle donne. Precarie - prof e militanti : oggi l’agenda dei nostri blog la dettano loro : “Far scrivere solo donne l’8 marzo? La vera rivoluzione sarebbe costringere gli uomini a parlare di noi”. Così ha risposto una nostra collaboratrice e blogger quando le abbiamo parlato dell’idea di pubblicare solo post di firme femminili nella colonna blog de ilfattoquotidiano.it in occasione della giornata internazionale delle donne. Un appunto giustissimo, una obiezione che molte lettrici troveranno condivisibile: non ...

Domenica in e gli ospiti del 10 marzo 2019 (Anteprima Blogo) : Torna Domenica 10 marzo alle ore 14 su Rai1 l'appuntamento con Domenica in, lo storico contenitore della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo condotto da Mara Venier che quest'anno sta vivendo una seconda giovinezza. Anche per la puntata di Domenica tanti i temi, gli ospiti e le sorprese per il pubblico della televisione che vorrà passare 3 ore e mezza con un programma d'intrattenimento per divertirsi e anche per fare piccole ...

I Miei Vinili - Nek ospite della puntata del 7 marzo 2019 (Video anteprima Blogo) : Sarà un cantante a rivelare i brani a cui è più legato nella puntata di questa sera, 7 marzo 2019, de I Miei Vinili, condotto da Riccardo Rossi ed in onda alle 23:15 su Raitre. A fianco del conduttore, infatti, ci sarà Nek, che presenterà le canzoni che gli ricorderanno alcuni aneddoti legati alla sua vita.Con "Walking on the moon", ad esempio, il cantante spiegherà le sonorità dei Police e, come si può vedere in alto nella clip in anteprima ...

TgBlog 7 marzo 2019 : tutte le notizie : Oggi, giovedì 7 marzo 2019, è disponibile una nuova edizione del TgBlog, il podcast di TvBlog con il quale riassumiamo tutte le notizie più importanti del giorno presenti sulla home page di TvBlog.In questa edizione del TgBlog, abbiamo parlato della conferenza stampa straordinaria tenuta da Fabrizio Corona, e seguita da noi di TvBlog in tempo reale, riguardante il caso Riccardo Fogli che ha sconvolto l'Isola dei Famosi 14; abbiamo parlato ...

TgBlog 5 marzo 2019 : tutte le notizie : Oggi, martedì 5 marzo 2019, è disponibile una nuova edizione del TgBlog, il podcast di TvBlog con il quale riassumiamo tutte le notizie più importanti del giorno presenti sulla home page di TvBlog.In questa edizione del TgBlog, abbiamo parlato delle nostre nuove anteprime riguardanti la nuova edizione di Ballando con le Stelle e la prossima edizione di The Voice of Italy; abbiamo anche parlato della morte di Luke Perry e del video-messaggio ...

TgBlog - edizione del 4 marzo 2019 : Interviste, notizie ed analisi, nell'edizione di oggi, 4 marzo 2019, di TgBlog, il notiziario con le news di TvBlog. Per quanto riguarda le interviste ci si occupa di Amadeus, che parla, tra le altre cose, di Ora o Mai Più, che si è appena concluso, ma anche di una possibile conduzione del Festival di Sanremo.Restando su Raiuno, inoltre, spazio alla tanto discussa intervista effettuata da Fabio Fazio al Presidente francese Emmanuel Macron ed ...

TgBlog - edizione del 3 marzo 2019 : Si parla dei programmi del sabato ma anche delle news in uscita questa domenica nell'edizione di oggi, 3 marzo 2019, di TgBlog, il notiziario televisivo di TvBlog. Si apre con la lettera aperta che l'amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini ha inviato al Corriere della Sera per spiegare il suo piano industriale, per poi passare alla conferma di Ora o Mai Più per una terza edizione.Spazio anche a C'è Posta Per Te ed ad una storia ...

TgBlog - edizione del 2 marzo 2019 : Tante le curiosità e le notizie dell'edizione di oggi, 2 marzo 2019, di TgBlog, il notiziario televisivo di TvBlog. Spazio, soprattutto, ai programmi andati in onda ieri sera, che hanno fornito numerosi spunti.Si inizia, però, con la notizia del tweet di Giorgia Meloni a Fabio Fazio, che domani a Che Tempo Che Fa proporrà un'intervista ad Emmanuel Macron. Si continua, poi, con la news relativa alla prossima edizione de Il Supplente, andato ...

TgBlog 1° marzo 2019 : tutte le notizie : Oggi, venerdì 1° marzo 2019, è disponibile una nuova edizione del TgBlog, il podcast di TvBlog con il quale riassumiamo tutte le notizie più importanti del giorno presenti sulla home page di TvBlog.In questa edizione del TgBlog, abbiamo parlato delle nostre anteprime riguardanti la prossima puntata di Domenica In e la prima puntata di Live - Non è la D'Urso, il nuovo programma di Barbara D'Urso che avrà Heather Parisi come ospite; abbiamo ...

Heather Parisi alla prima di Live non è la D'Urso il 13 marzo su Canale 5 (Anteprima Blogo) : L'appuntamento è fissato per mercoledì 13 marzo in prima serata, quando debutterà su Canale 5 il nuovo programma diretto e condotto da Barbara D'Urso che si intitola "Live non è la D'Urso". La trasmissione, come già ampiamente annunciato, sarà una specie di grande casa accogliente che inviterà presso le sue mura protagonisti, amici, conoscenti, opinionisti delle varie trasmissioni di reality in onda sull'ammiraglia di casa ...

W le donne nella Domenica in del 3 marzo (Anteprima Blogo) : “La Domenica è femmina” diceva tutte le settimane Alfiero Toppetti nella Domenica in di Raffaella Carrà e Domenica prossima, 3 marzo 2019, si potrebbe tranquillamente replicare il motto dell’attore umbro ospite fisso dell’unica edizione di Domenica in condotta dalla Carrà. Già perché nell’emissione di Domenica il contenitore festivo di Rai1 condotto da Mara Venier, a pochi giorni dalla festa della donna, proporrà una puntata tutta al ...

Suburra torna dal 4 marzo in seconda serata su Rai2 dopo la prima di Made in Sud (Anteprima Blogo) : Evidentemente il pubblico della seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo non è ancora pronto per una operazione come Suburra in prime time. Il verdetto dello scorso venerdì è stato piuttosto chiaro e la direzione della Rete 2 della Rai ha deciso di porre rimedio. La fiction, come abbiamo già avuto modo di dirvi, lascia la prima serata del venerdì per lasciare spazio alle repliche di NCIS, ma che fine farà Suburra?Secondo le ...