Roma | Ranieri torna a casa | mazzo di fiori alla moglie e cena con lo staff

La Roma ufficializza Ranieri. Pallotta : 'Con lui arriveremo in Champions' : 'Claudio non è solo un tifoso della Roma , nato e cresciuto nella Capitale, ma è uno degli allenatori più esperti nel mondo del calcio', ha dichiarato Francesco Totti . 'Ora abbiamo bisogno di mani ...

Ranieri : "Quando la Roma chiama non si può dire di no : ora ci giochiamo il futuro" : "Siamo lieti di dare il bentornato a Claudio Ranieri ": con queste parole di James Pallotta, la Roma ha ufficilizzato l'accordo con il tecnico che sostituisce Eusebio Di Francesco. "L'obiettivo è ...

Ranieri e la nostalgia all'amatriciana della Roma : Forse la questione sta sfuggendo di mano: abbiamo vinto di più, e quando c'è una nostra partita in televisione facciamo più share, dicono giustamente le ragazze campionesse del mondo in carica. Vero, ...

Roma Empoli formazioni probabili - le scelte di Ranieri e Iachini : Roma Empoli formazioni – La Serie A TIM 2018/2019 torna in campo per la 27^ giornata del campionato tra oggi e lunedì 11 marzo. Lunedì alle 20.30 scenderanno in campo Roma ed Empoli : la gara sarà trasmessa su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra), anche in 4K […] L'articolo Roma Empoli formazioni probabili , le scelte di Ranieri e Iachini è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Roma -Ranieri è ufficiale : TOTTI : 'Claudio non è solo un tifoso della Roma, nato e cresciuto nella Capitale, ma è uno degli allenatori più esperti nel mondo del calcio. Ora abbiamo bisogno di mani esperte, in grado di ...

Roma - il ritorno di Claudio Ranieri : una scelta di cuore : Si ritorna per amore o per riconoscenza, si ritorna sempre nei posti in cui si è stati bene o dove si ha la sensazione di aver lasciato qualcosa di incompiuto. Potrebbero essere questi i motivi che hanno spinto Claudio Ranieri ad accettare la proposta della squadra della sua città e del suo cuore: la Roma. Un ritorno per l'appunto, dato che il tecnico Romano si era già seduto sulla panchina giallorossa nelle stagioni tra il 2009 e il 2011, ...