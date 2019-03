Juventus Udinese formazioni streaming | Kean dal 1′ | c’è Barzagli

serieanews

(Di venerdì 8 marzo 2019)- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida dell’Allianz Stadium tra, match valido per la 27^ giornata di Serie A. Bianconeri in campo con una formazione completamente rivoluzionata. In porta confermato Szczensy. In difesa spazio per Cacere sulla destra cone Rugani schierati al centro. Sulla sinistra …L'articolodal 1′, c’èproviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato,, Risultati, Classifiche ed altro....

juventusfc : Le parole di Davide Nicola e i convocati. La vigilia dell' @Udinese_1896 - juventusfc : Up ??and Down ??, protagonisti e schema tattico. #OppositionWatch sull' @Udinese_1896 - juventusfc : Alle 19.30 non perdete #JMatchTime, edizione #JuveUdinese! Only ?? @JuventusTV -