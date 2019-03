IL DIRITTO ALLA NUTRIZIONE PER I PAZIENTI ONCOLOGICI

Università Insubria : 'Prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne - tra DIRITTO e cultura'. Non solo 8 marzo : Il Didec , Dipartimento di diritto, economia e culture dell'Università dell'Insubria, nell'ambito di un accordo di collaborazione con Regione Lombardia, propone il progetto: «Prevenzione e contrasto ...

Disabili - disegno di legge per il parcheggio gratuito sulle strisce blu. “Non privilegio ma garanzia di DIRITTO ALLA mobilità” : I Disabili potranno parcheggiare nei posti delimitati dalle strisce blu senza pagare, in tutta Italia. Lo prevede il Ddl per il diritto alla mobilità di donne e uomini Disabili presentato il 19 febbraio alla Camera, che fa chiarezza in un quadro normativo che si presta a valutazioni diverse. La legge italiana infatti non specifica esattamente se parcheggiare sulle strisce blu nei posti sia un diritto che ai Disabili va garantito gratuitamente ...

Devolution non vuol dire DIRITTO ALLA salute : Un milione e mezzo di professionisti sanitari dicono "no" al regionalismo differenziato. Per la prima volta in Italia, il 23 febbraio tutti gli ordini professionali del mondo della salute si sono alleati, per difendere «l'unitarietà del Servizio sanitario nazionale», minacciata dalle richieste di autonomia delle Regioni ora sul tavolo del governo. Un grido di allarme ...

Roma - manifestazione per il DIRITTO ALLA casa : 'Italiani e migranti indivisibili' : manifestazione per il diritto alla casa a Roma. I Movimenti per il diritto all'Abitare hanno organizzato un sit-in contro il Piano casa, varato nel 2014, e contro il decreto sicurezza che, a loro dire,...

La tassa di sbarco a Venezia è una negazione del DIRITTO ALLA città : Il consiglio comunale di Venezia ha definitivamente approvato il regolamento di applicazione del contributo di accesso al centro storico. Si tratta della concretizzazione di quella tassa di sbarco inclusa nell’ultima legge di bilancio, una somma tra i 2,5 e i 10 euro che dovrà essere pagata da chi arriva nella città lagunare. Chi è nato a Venezia ma abita altrove verrà escluso dalla tariffa, stesso discorso per chi si recherà in città per motivi ...

Legittima difesa - il pm : “Il DIRITTO ALLA vita è più importante della proprietà privata” - condannato l’imprenditore che sparato al ladro : “Costituzionalmente, osservo che il diritto alla vita ha un rilievo e una considerazione di gran lunga superiore al diritto di proprietà“. E’ quanto dichiarato dal procuratore capo di Piacenza, Salvatore Cappelleri, intervenuto nel dibattito sulla Legittima difesa riguardo alla vicenda di Angelo Peveri, l’imprenditore piacentino in carcere da ieri per tentato omicidio nei confronti di uno dei ladri sorpresi nel suo ...

Donne ed il DIRITTO ALLA sicurezza/ Presentato questa mattina il corso organizzato da UISP - comitato Perugia-Trasimeno : UMWEB, Perugia. E' stato Presentato ufficialmente questa mattina, nel corso di un incontro tenutosi presso la sala Rossa di palazzo dei Priori, il corso sulla sicurezza delle Donne organizzato dal ...

Lo stato di DIRITTO ALLA prova Franzoni : Come prevedibile, il ritorno alla libertà di Annamaria Franzoni ha fatto scatenare un’ondata di sdegno, commenti feroci e la riproposizione mediatica delle tappe di una pagina drammatica come il delitto di Cogne, a partire dalla chiamata al 118 con cui la donna chiedeva di soccorrere il figlio Samue

Rugby – L’Italia in visita all’associazione Andrea Tudisco per il DIRITTO ALLA salute dei bambini : L’ItalRugby in visita alla ”Casa di Andrea” Il sostegno da sempre fa rima con la parola Rugby. La condivisione dei valori insiti nella palla ovale trova riscontro nelle attività di responsabilità sociale che la FIR costantemente promuove attraverso i propri tesserati, avvicinando il mondo del Rugby – e dello sport in generale – a tante realtà diverse da quella propriamente sportiva. Nella giornata di ieri una ...

Ed. alla Cittadinanza - docenti di DIRITTO : insegnamento sia affidato a noi : E allora perché non ridare dignità alla materia e di conseguenza a noi docenti di diritto ed economia, attribuendoci l'insegnamento quantomeno in tutte le scuole secondarie? Vi richiamiamo alla ...

Uiltrasporti Sardegna : «Il DIRITTO ALLA mobilità dei sardi non può essere messo in discussione da chi non rispetta la tutela dei lavoratori ... : Per questo chiediamo alla Regione di accelerare l'iter della vendita dei biglietti per scongiurare gravi ricadute sulla stagione turistica e riflessi nell'economia del territorio.» Scarica l'articolo ...

Il 'DIRITTO ALLA Pizza' secondo l'avvocato Pisani : Una serata di grande divertimento con confronti e interventi sul tema della pizza, la sua storia e sulla grande attualità del volume sopratttuo alla luce dei recenti fatti di cronaca che coinvolge la ...

DIRITTO ALLA riparazione - manca solo il voto del Parlamento Europeo. Ecco prodotti coinvolti - reperibilità dei pezzi di ricambio e chi può riceverli : La lavatrice si guasta dopo 4 anni d’uso e bisogna cambiarla perché i pezzi di ricambio non sono più disponibili. È capitato a molti, presto potrebbe non accadere più. Il Consiglio dell’Unione europea sta infatti per introdurre il cosiddetto Diritto di riparazione per i grandi elettrodomestici come per esempio lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi e televisori. In estrema sintesi, le aziende produttrici dovranno per legge rendere ...

Reddito di cittadinanza : 'Il DIRITTO ALLA Pensione non sarà negato a nessuno' : Il segretario federale della Lega e ministro Matteo Salvini, ha affermato, in seguito alla conferenza stampa svoltasi dopo l'approvazione e la decisione sulla divulgazione del "decretone" riguardante il Reddito di cittadinanza e la Quota 100, che a tutti verrà garantito il diritto alla Pensione. Salvini conferma: 'I fondi ci sono' Secondo il politico Matteo Salvini, si tratta di uno step di grande importanza compiuto dal Governo giallo-verde ...