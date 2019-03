I produttori dei “Simpson” hanno ritirato un vecchio episodio in cui compariva come

Sardegna - prezzi del latte ovino : Antitrust apre un’istruttoria nei confronti dei produttori di pecorino romano Dop : L’Antitrust ha aperto un’istruttoria sui prezzi del latte sardo di pecora destinato alla produzione di pecorino romano Dop. A cinque giorni dall’inizio della protesta dei pastori in Sardegna l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di avviare un procedimento nei confronti del Consorzio per la tutela del formaggio pecorino romano e di 32 imprese di trasformazione ad esso aderenti, tutti con sede ...

Coop al fianco dei produttori sardi di pecorino : "Pagheremo un euro al litro" : MILANO - Coop a fianco dei produttori sardi di latte. Da subito e per un periodo utile al superamento della crisi, Coop riconoscerà ai fornitori del prodotto Coop un valore all'acquisto del pecorino ...

Coop al fianco dei produttori sardi di pecorino : "Pagheremo un euro al litro" : Da subito e per un periodo utile al superamento della crisi, Coop riconoscerà ai fornitori del prodotto un valore all’acquisto del pecorino in grado di assicurare agli allevatori il prezzo di 1 euro al litro

Alla scoperta del cardo - delle sue varietà e dei produttori che lo coltivano da Ponticelli a Ozzano Emilia : Gobbi e salsiccia ma, in mancanza di carne ricca, si potevano anche cuocere semplicemente in umido, come raccomandava già nel 1891 il gastronomo Pellegrino Artusi nel suo libro 'La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene'. Il cardo era uno dei pochi prodotti invernali dell'orto e tipici di una civiltà contadina di inizio secolo, che cucinava in modo semplice e povero. Oggi ...

La protesta dei produttori di latte - Industria del cioccolato tra crisi ed eccellenze - La polemica su Bankitalia : Il ministro dell'Economia Tria difende l'autonomia delle due autorità. La Lega intanto apre un altro fronte: l'oro di Bankitalia , al valore attuale circa 91 mld di euro in lingotti, potrebbe essere ...

Il Cagliari bloccato dai produttori di latte : la protesta fuori dai campi di allenamento dei rossoblù : Gli allevatori sardi protestano per il prezzo del latte e bloccano il Cagliari calcio in partenza per Milano “Vogliamo difendere solo i nostri diritti. Noi produciamo il latte a un euro più Iva e non torniamo indietro, se non riescono a venderlo a un prezzo decente non è colpa nostra”. Questi i motivi della protesta che da questa mattina infuoca fuori dai campi di allenamento del Cagliari, dove alcuni allevatori sardi si sono recati ed ...

Location - manodopera - fondi Da Berlino : alla conquista dei produttori internazionali : Non si può non esserci alla Berlinale. Che parte oggi, come in contemporanea si aprono i lavori dell'European Film Market al Martin Gropius Bau, lo spazio architettonico e finestra sul mondo dove si ...

Da 'no Tav' a 'no mozzarella' - ira dei produttori : Dai 'no Tav ' al 'no mozzarella' e i produttori del settore lattiero-caseario si infuriano. Le dichiarazioni del sottosegretario agli Affari esteri Manlio Di Stefano sul fatto che il governo abbia ...

“Cartello” tra le finanziarie dei produttori di auto : multa da 678 milioni : automobili (Getty Images) multa da 678 milioni per alcune società legate alle principali case automobilistiche che gestiscono finanziamenti per l’acquisto di automobili. Secondo l’autorità garante per la concorrenza e il mercato (Agcm) esisterebbe un “Cartello” delle cosiddette captive banks e delle case produttrici di auto operanti in Italia. L’istruttoria del garante, conclusa lo scorso 20 dicembre, è stata avviata dopo che le società Daimler ...