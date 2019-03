Con chi parli su Facebook Messenger | una falla lo metteva in piazza

Il doppio gioco di Salvini Con Si Maio e Palazzo Chigi : E intanto Giorgetti con i suoi incontri politico-finanziari americani, affronta, in rappresentanza della Lega, il tema cruciale del dopo europee: l'economia.

Elezioni Ue - Orban inContra i Conservatori polacchi : verso l’uscita dai popolari. Meloni : “Felice se viene Con noi” : Il capogruppo dei Popolari Manfred Weber lo ha ripetuto più volte negli ultimi mesi: se il premier ungherese Viktor Orban non rispetta i valori europei non può più rimanere nel Ppe. E gli scontri negli ultimi mesi sono diventati sempre più pesanti, fino alla mozione di espulsione che sarà discussa il prossimo 20 marzo. Ma se i moderati di centrodestra sono pronti a tagliarlo fuori, l’alleato sovranista di Salvini ha lasciato intendere che ...

Effetto-Trump sulla Cina : Con i dazi dimezzato il surplus commerciale Con gli Usa. Tonfo dell'export di Pechino del -20% : Il surplus commerciale cinese con gli Usa si è quasi dimezzato su base mensile a febbraio (14,72 miliardi di dollari contro i 27,30 miliardi di gennaio), in scia agli effetti dei dazi all'import del 'made in China' imposti dal presidente Donald Trump e alla lunga festività del Capodanno lunare: nei primi due mesi del 2019, il saldo è però attivo per 42,1 miliardi e in crescita del 3,9%, secondo le Dogane cinesi. ...

Fantacalcio 27ª giornata - i Consigli : chi schierare e chi evitare in formazione : Anche la 27ª giornata parte in anticipo, stasera, con la sfida tra Juventus ed Udinese. La squadra di Mister Allegri ha incrementato di 16 punti il vantaggio sul Napoli, che domenica sfiderà il ...

Raffaella Mennoia si sfoga : Con quale ex di Uomini e Donne ce l’ha? L’autrice chiarisce : Uomini e Donne, il duro sfogo di Raffaella Mennoia sui social: con quale ex protagonista del Trono Classico ce l’ha? L’autrice fa chiarezza Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi e autrice storica di Uomini e Donne, è sempre stata molto attiva sui social. Con il suo profilo Instagram comunica spesso con i suoi […] L'articolo Raffaella Mennoia si sfoga: con quale ex di Uomini e Donne ce l’ha? L’autrice ...

Chi è Victoria Stella Doritou - la modella avvistata a cena Con Irama : Victoria Stella Doritou è la splendida modella avvistata a cena con Irama. Il cantante di Amici qualche giorno fa ha annunciato la fine della relazione con Giulia De Lellis. Con un messaggio apparso su Instagram, Irama ha svelato di aver detto addio all’influencer. “La mia storia con Giulia si è conclusa tempo fa e di comune accordo – ha rivelato -. Siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene ma abbiamo capito che non possiamo ...

Castiglione Cinema " RdC inContra - Avati e Marchioni i primi ospiti : ... seminari, laboratori, premi, formazione, studio, dialogo e masterclass durante i quali la Fondazione Ente dello Spettacolo desidera fare incontrare tra di loro i protagonisti del mondo del Cinema e ...

Fantacalcio - i Consigli di Calcioweb : chi schierare e chi evitare : consigli Fantacalcio – Prende il via la 27^ giornata del campionato di Serie A. La Juventus anticipa al venerdì, in vista del ritorno di Champions contro l’Atletico Madrid. Il Napoli va sul campo del Sassuolo, il Milan contro il Chievo, l’Inter a San Siro contro la Spal, la nuova Roma di Ranieri ospita all’Olimpico l’Empoli nel posticipo di lunedì. Ecco tutti i consigli di Calcioweb su chi schierare e chi evitare per questo turno. consigli ...

Ciclismo - chiesto il rinvio a giudizio per Mario Cipollini. Maltrattamenti e stalking nei Confronti dell’ex moglie : chiesto il rinvio a giudizio per Mario Cipollini. Sara Polino, pm di Lucca, ha chiesto che l’ex ciclista venga processato per Maltrattamenti e stalking nei confronti dell’ex moglie. L’udienza preliminare è stata fissata per il 20 marzo, il celeberrimo velocista è accusato di Maltrattamenti in famiglia (rischia una pena da due a sei anni) e di atti persecutori (6 mesi-4 anni) nei confronti di Sabrina Landucci. Il Campione del ...

'Maltrattamenti nei Confronti della ex moglie'. chiesto il rinvio a giudizio per Cipollini : 'Maltrattamenti e stalking nei confronti della ex moglie'. Dopo la chiusura delle indagini il pm di Lucca Sara Polino ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex campione di ciclismo Mario Cipollini. L'...

Johnny Depp Con un occhio nero per colpa di Amber Heard : Johnny Depp non intende fermarsi nella sua lotta contro l'ex moglie Amber Heard. Dopo averla denunciata per diffamazione e aver chiesto un risarcimento di circa cinquanta milioni di dollari anche per ...

Volley - SuperLega : 24^ giornata - Perugia e Trento si sfidano a distanza. Civitanova rischia Con Milano : Nel weekend andrà in scena la 24^ giornata della SuperLega, siamo ormai alla resa dei conti nel massimo campionato italiano di Volley maschile e la terzultima giornata di regular season potrebbe essere decisiva ai fini della classifica generale. La capolista Perugia ha il destino nelle proprie mani, i Block Devils hanno tutte carte in regola per conservare il primo posto fino ai playoff ma non devono incappare in attesi passi falsi: il match ...

Roma - anche Monchi lascia : nelle prossime ore la risoluzione del Contratto : La Roma cambia guida tecnica e non solo. Dopo l'esonero di Eusebio Di Francesco è ormai ai saluti anche il ds giallorosso Monchi. Il dirigente spagnolo ha deciso di lasciare e nelle prossime ore ...

Google Continua lavorare al motore di ricerca su misura per Pechino : Dragonfly non è morto. Il motore di ricerca che Google ha cucito per la censura cinese, sta andando avanti. I dipendenti di Big G contrari al progetto hanno indagato, spulciato i codici, osservato i movimenti. E si sono resi conto che lo sviluppo procede. Lo afferma The Intercept, la stessa testata che – lo scorso luglio - ha rivelato l'esistenza di Dragonfly e indicato – a dicembre – il momentaneo abbandono del progetto. I dipendenti ...