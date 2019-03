Tav | 5 ore di vertice nella notte non bastano | nessuna decisione sui bandi Ipotesi

Braccio di ferro sulla Tav - cinque ore di vertice ma nessuna decisione sui bandi : Non sono bastate cinque ore di vertice notturno a Palazzo Chigi per trovare una mediazione tra M5s e Lega sulla Tav. Le posizioni sull’opera restano opposte. A Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte c’erano i vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio e il ministro Danilo Toninelli. Conte ha promesso una decisione entro venerdì.Continua a leggere

PIL SOTTO ZERO/ 'Senza Tav e investimenti l'Italia muore' : Secondo l'Ocse l'Italia nel 2019 vedrà il suo Pil finire in negativo dello 0,2%. Bisognerebbe puntare sugli investimenti pubblici per evitare il peggio

Tav - Conte : prenderemo la decisione migliore nell'interesse paese : Roma, 6 mar., askanews, - A Luigi Di Maio e Matteo Salvini "dico di sedersi al tavolo in modo responsabile. Ci siederemo intorno al tavolo: tutti abbiamo il medesimo obiettivo" ovvero "cercare di ...

Tav - Conte : "Entro venerdì prenderemo la decisione migliore per il Paese" : È iniziato intorno alle 11 di oggi, martedì 5 marzo, l'atteso vertice a Palazzo Chigi convocato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per fare il punto su uno dei temi più caldi per l'esecutivo gialloverde, la Tav Torino-Lione e il suo futuro.Al vertice, conclusosi neanche mezz'ora dopo il suo inizio, hanno partecipato i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, fino a stamattina ben saldi sulle loro opinioni contrastanti ...

Effetto Tav : Milano-Parigi in 4 ore : La guerra alla Tav si fa anche con fake news come quella che fu rilanciata a inizio febbraio dal sottosegretario pentastellato Simone Valente: «Complessivamente sulla tratta di alta velocità tra ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Marzo : Il governo appeso al buco. No Tav o no Conte : 48 ore per uscire dal tunnel : Il caso Tav, Di Maio sfida Salvini: decide Conte o salta tutto Resa dei conti – Stasera tavolo a oltranza a Palazzo Chigi col premier, i vice e i tecnici. Il M5S fermo sul no: “Se non dimostrano che l’analisi costi benefici è errata si ferma tutto” di Luca De Carolis Trova le differenze di Marco Travaglio Chi, nella propria abitazione o nel luogo di lavoro, con “un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo”, “difende ...

Porto Roma - probabili formazioni otTavi di Champions League : Manolas ok - Pastore out : arrivato il giorno del giudizio. Dopo il tracollo nel derby, Di Francesco si gioca il futuro in Portogallo: obbligatorio passare il turno, missione possibile dopo il successo ottenuto nel match di ...

Tav : Moretti (Pd) - 'deve essere sbloccata - ha ragione Zingaretti' : Venezia, 5 mar. (AdnKronos) - “Bene ha fatto Zingaretti a ripartire dai cantieri Tav in Piemonte: il Partito Democratico deve saper parlare al Nord, tradito nei fatti dall’esecutivo gialloverde e in particolare dalla Lega. Altro che prima gli italiani, prima la poltrona!”. Così Alessandra Moretti, c

Tav - Conte : 'Faremo la scelta migliore - il governo non rischia' : Per quanto riguarda la Tav, siamo in dirittura d'arrivo, nel percorso finale, quello politico. Oggi c'è stata la prima riunione politica, abbiamo iniziato l'analisi costi benefici. Domani sera alle 8,...

Tav - Conte : «Venerdì si decide. Faremo la scelta migliore per i cittadini» : «Per quanto riguarda la Tav, siamo in dirittura d'arrivo, nel percorso finale, quello politico. Oggi c'è stata la prima riunione politica, abbiamo iniziato l'analisi costi...

Tav - vertice di governo. Conte : "Faremo la scelta migliore" : Boccia: "Ridiamo centralità a lavoro e occupazione" CONFINDUSTRIA - "Se la priorità del Paese è i l lavoro e l'occupazione , sostenere e non subire il rallentamento dell'economia globale, il resto è ...

La gaffe di Lorella Cuccarini : ''In Italia non si voTava da 10 anni' : "Non votavamo veramente per le politiche da quanto? Da 10 anni?". L'affermazione di Lorella Cuccarini durante la trasmissione 'Otto e mezzo' condotta da Lilli Gruber su La7 genera perplessità e ...

Lorella Cuccarini - gaffe a Otto e mezzo : "Non si voTava da dieci anni..." : Per la cronaca, negli ultimi 10 anni in Italia si è votato per le elezioni politiche nel 2018, nel 2013 e nel 2008. Il web intanto se la ride. Ogni volta che la # Cuccarini prende la parola un ...