Social contro l' arbitro Cakir

Pietro Tartaglione contro Giulia De Lellis attacco via Social - lei risponde : “Sei un disperato - sei nessuno” : Pietro Tartaglione attacca Giulia De Lellis su instagram, lei risponde Scontro mediatico tramite social tra Pietro Tartaglione e Giulia De Lellis, il tema è la storia terminata tra la fashion blogger e il cantante Irama. Pietro Tartaglione fidanzato di Rosa Perrotta tramite una story su instagram attacca Giulia De Lellis parlando di una storia nata … Continue reading Pietro Tartaglione contro Giulia De Lellis attacco via social, lei ...

F1 – Lewis Hamilton non ci sta : il duro sfogo sui Social contro la stampa [GALLERY] : Il duro sfogo di Lewis Hamilton dopo le recenti fake news che lo riguardano: il campione del mondo di F1 non ci sta Lewis Hamilton ha dimostrato diverse volte di non avere peli sulla lingua. Il campione del mondo di F1 non ha apprezzato delle recenti notizie che lo riguardano, che hanno a che fare con presunti flirt e festini con donne. Il pilota britannico della Mercedes ha così deciso di pubblicare delle Storie Instagram nelle quali ...

Elia Fongaro contro Jane : “Mi ha detto addio via Social - che caduta di stile” : Elia Fongaro parla per la prima volta della rottura con Jane Alexander Dopo giorni di silenzio arrivano finalmente le prime parole di Elia Fongaro sulla rottura con Jane Alexander, conosciuta lo scorso autunno al Grande Fratello Vip. L’ex Velino di Striscia la notizia non ha nascosto in un’intervista concessa al settimanale Vero dolore e sofferenza per […] L'articolo Elia Fongaro contro Jane: “Mi ha detto addio via ...

Firenze - i centri Sociali contro Gandolfini : "Appendiamolo" : ... non si sono risparmiate e hanno espresso la loro solidarietà nei confronti di un uomo che ha sempre difeso la vita , stando alla visione del mondo di chi la ritiene un valore non negoziabile, pur ...

Andrea Dal Corso contro Martina Sebastiani : è guerra sui Social : Si sta consumando sui social una guerra tra Andrea Dal Corso e Martina Sebastiani : i due, dopo la fine di Temptation Island sono stati una coppia per un breve periodo. Poi hanno deciso di non ...

Facebook contro i no-vax : il Social vuole diminuire la visibilità dei gruppi contro i vaccini : Giro di vite in arrivo su Facebook sulla visibilità dei gruppi no-vax: secondo la Cnn, il social sta studiando le modalità per porre un freno alla disinformazione veicolata sulla sua piattaforma, in collaborazione con diversi esperti di salute pubblica. A renderlo noto, alla più famosa rete televisiva Usa, è stato un rappresentante di Facebook coperto dall'anonimato.Secondo la fonte, il social non potrà ...

Inter - tutti contro tutti e smodato uso dei Social : ad Appiano non si fanno mancare niente : ... ma soprattutto la esibisce in ogni dove, femmina padrona che invade ed erotizza tutto ciò che le sta intorno, dal ragazzo ora marito e non più capitano Icardi all'Intero mondo nerazzurro. Una ...

Frasi contro Astori sui Social - la Fiorentina disgustata : “questi sciacalli vanno perseguiti come meritano” : Il club viola ha pubblicato una nota con cui ha espresso il proprio sdegno per le Frasi contro Davide Astori pubblicate sui social dopo il match con l’Inter “La Fiorentina ha assistito sgomenta e profondamente rattristata al susseguirsi di messaggi vergognosi, postati da alcuni individui sui vari canali social ufficiali del Club, che hanno avuto come bersaglio Davide Astori. La Società viola è in contatto costante con le ...

Società civile contro sovranità popolare e opposizione Sociale : Questa abitudine a ritenere che nelle questioni delle decisioni c'entrano solo i giuristi, è tanto più singolare per quanti ritengono che è 'scienza' solo quella 'tecnica', come scienza esatta, ...

Habitami lancia campagna Social contro i combustibili fossili : “In Italia - edifici responsabili di oltre 50% inquinamento” : Mettere a disposizione la propria visibilità o il proprio “potere” mediatico per sensibilizzare fan, appassionati e followers a favore della tutela ambientale. È quanto chiede Habitami, Energy & building advisor per l’efficienza sostenibile, con la campagna social “L’ambiente siamo noi” #IOXVOIILVOSTROFUTURO, lanciata insieme all’Asvis, Alleanza per lo sviluppo sostenibile: “Ti stiamo chiedendo di impegnarti per ...

Jane Alexander torna da sola e affronta il suo periodo nero con uno sfogo contro il mondo e i Social : Jane Alexander e il suo periodo nero… Non sta passando proprio un bel periodo Jane Alexander. Su Instagram sono ormai all’ordine del giorno i suoi sfoghi: dopo la rottura con Elia Fongaro, è capitato più di una volta che parlasse del suo passato e di quello che non andrebbe in questo mondo. Oggi ha sorpreso con questo … L'articolo Jane Alexander torna da sola e affronta il suo periodo nero con uno sfogo contro il mondo e i social ...

Momenti Di Gioia - tifosi dell'Inter in rivolta sui Social contro Abisso e il VAR : ... e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un momento di svago settimanale che ci riavvicini allo sport più bello del mondo , legato al ...

"Non è stato un esperimento Sociale". I genitori del piccolo discriminato a Foligno contro il maestro : I microfoni di 'Stasera Italia', in onda questa sera alle 20.30 su Retequattro, hanno raggiunto i genitori del bambino di colore che, in una scuola di Foligno, è stato messo in punizione dal maestro perché "troppo brutto per essere guardato".Il padre del bambino, riporta un comunicato di Mediaset, ha risposto così all'insegnante che, dopo la vicenda, si è giustificato dicendo che si trattava di un "esperimento ...

Atletico Madrid-Juventus - coda al veleno : insulti pesantissimi a Simeone sui Social - ma la Spagna si scaglia contro Cristiano Ronaldo : Piu’ che il -11% in Borsa, l’immagine della Juventus sconfitta dall’Atletico Madrid e’ quella di Cristiano Ronaldo. Il campione acquistato a colpi di milioni di euro per vincere la Champions, 22 gol ai colchoneros con la maglia del Real – esce a mani vuote dal Wanda Metropolitano. “E’ stata una serata difficile”, ammette il portoghese, fischiatissimo dai tifosi avversari, e con una serie di ...