Salvini pronto a querelare Vauro per una vignetta 

Decreto Anti-Droga - pene per chi spaccia dai 3 anni ai 6 - Salvini è pronto per la proposta : Matteo Salvini è pronto a combattere lo spaccio con un Decreto che potrebbe cambiare la situazione attuale Matteo Salvini, durante una conferenza stampa a Montecitorio ha commentato così il terribile incidente avvenuto stanotte nelle Marche, a Recanati, in cui ha perso la vita una coppia di genitori, per colpa di un uomo che guidava sotto … Continue reading Decreto Anti-Droga, pene per chi spaccia dai 3 anni ai 6, Salvini è pronto per la ...

[Il retroscena] Mattarella pronto a favorire l'ascesa di Salvini a Palazzo Chigi : Tempi duri per il M5s. Secondo un retroscena svelato da Dagospia in caso di nuova sconfitta alle elezioni europee di fine maggio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, potrebbe spingere ...

Salvini - pronto ad incontrare Raggi : ANSA, - ROMA, 27 FEB - "Sono pronto e disponibile ad approfondire i temi sollevati dal sindaco Virginia Raggi, che spero di incontrare presto al Viminale". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo ...

Roma - Raggi a Salvini : «Subito misure contro ultras e turisti incivili». Il ministro : pronto a incontrarla : Norme specifiche per fermare tifosi violenti e turisti incivili. È quanto chiede il sindaco di Roma Virginia Raggi in una lettera al ministro dell'Interno Matteo Salvini sollecitando...

La crisi drammatica dei 5 Stelle. Salvini pronto a dare scacco a Di Maio : All'angolo. Ammutoliti, aspettano che passi lo tsunami leghista. Prendono fiato tra un'onda e l'altra e non sanno come salvarsi. È drammatica la crisi dei Cinque Stelle. Hanno perso trenta punti in ...

Sparò al ladro ma non fu legittima difesa - la visita di Salvini : "Pronto a chiedere la grazia" : Lo scorso 16 febbraio la Cassazione ha confermato la condanna a 4 anni e mezzo per l'imprenditore piacentino Angelo Peveri...

Tav : pronto l’accordo Lega-M5S - Salvini da Iglesias : 'Risparmiare e andare avanti' : È destinata a far discutere la mozione a firma Lega e Movimento 5 Stelle che viene presentata oggi alla Camera, relativa alla TAV Torino-Lione, da tempo fonte di polemiche e dissapori. Le posizioni dei due partiti di maggioranza sono state finora a tutti gli effetti contrastanti, per non dire opposte; i 5 Stelle vorrebbero sospendere definitivamente la realizzazione dell’opera, la Lega, al contrario, ha sempre dichiarato che la tratta ad alta ...

Caso Diciotti - oggi il voto al Senato : M5s pronto a salvare dal processo Matteo Salvini : La Giunta per le immunità del Senato si riunirà alle 13:30 per decidere se concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sul Caso Diciotti. Ieri gli iscritti del Movimento 5 Stelle si sono espressi online decidendo di negare il processo al vicepresidente del Consiglio. Ecco i numeri in Giunta e come si svolgerà la votazione.Continua a leggere

Diciotti - il piano anti-Salvini : pronto il voto online dei 5S : Il Movimento Cinque Stelle potrebbe cambiare ancora una volta rotta. Dopo le rassicurazioni di Conte e Di Maio a Salvini sul caso Diciotti, i penastellati potrebbero fare retromarcia usando l'alibi ...

Matteo Salvini - voci sulla vendetta delle manette : il M5s pronto a fregarlo sulla Diciotti? : Il caso Diciotti è un vero e proprio tormento per Luigi Di Maio. Perché lui non è di certo uno di quelli che vuole fare da scudo a Matteo Salvini per evitargli il processo. Anche se alla fine, il vicepremier grillino si dovrà sacrificare. In nome del governo, delle poltrone e del reddito di cittadin

Francia richiama l'ambasciatore a Roma : «Attacchi senza precedenti». Salvini : pronto a confronto con Macron : Mossa clamorosa di Parigi dopo le «tensioni ripetute dei giorni scorsi» con il governo italiano. l'ambasciatore a Roma è stato richiamato per consultazioni. Il Quay...

Matteo Salvini - mossa a sorpresa con Emmanuel Macron : "Pronto a incontrarlo - a queste 3 condizioni" : La Francia richiama l'ambasciatore a Roma, una rottura diplomatica senza precedenti con l'Italia. Rottura maturata dopo le innumerevoli polemiche delle ultime settimane: immigrazione, gilet gialli (galeotto fu l'incontro di Alessandro Di Battista con i leader della protesta), terroristi che riparano

"Pronto a incontrare Macron". Ma Salvini detta tre condizioni : La Francia richiama l'ambasciatore a Roma, Christian Masset. Una mossa diplomatica senza precedenti che arriva al culmine di una tensione diplomatica sull'asse Roma-Parigi. La portavoce ha precisato che l'ambasciatore è stato richiamato "per consultazioni" dopo che "per vari mesi la Francia è stata soggetta ad attacchi infondati e senza precedenza, dichiarazioni oltraggiose" dei leader italiani. Matteo Salvini si dice "pronto e disponibile" a ...